每周至少食用兩份魚！研究指多吃海鮮 孩子更願意幫助/安慰他人

行為發展｜不少海鮮都有魚刺，甚至需要自行剝殼，導致部分小朋友抗拒食用。不過，近日有研究發現，小朋友經常攝取海鮮，有助增強小朋友的「親社會行為」，例如更願意幫助他人、分享或安慰他人。



《歐洲營養學雜誌》發表研究，調查7歲兒童的海鮮攝取量與其神經發育之間的關係。研究一共追蹤了8276名兒童，主要透過食物頻率問卷收集兒童的海鮮攝取量、智商及SDQ行為得分（即情緒困難、行為困難、同儕困難、親社會行為等評分）。其中有5969名兒童參與了關於海鮮攝取與8歲時智商的分析、以及有6819名兒童參與了海鮮攝取與9歲時SDQ行為得分的分析。為進行分析，研究團隊將海鮮攝取量分為三大類：不攝取、每週攝取1-190克和每週攝取大過或等於（≥）190克。

兒童攝取海鮮有助增強「親社會行為」

研究以兒童的「親社會行為（prosocial behavior）」作為評估指標，即評估兒童會否作出一切有利於他人和社會的行為，例如願意幫助／分享／安慰他人等行為。

結果發現，海鮮攝取量較高的兒童在親社會行為上的表現會比起其他兒童較優秀，當中每週攝取較多海鮮（≥190克）的兒童，在7歲和9歲時的親社會行為上的得分會更高。每週攝取0克海鮮的兒童，在7歲時的親社會行為得分欠佳的風險會增加35%，在9歲更會增至23%。而每週攝取海鮮不足190克的兒童，在7歲及9歲期間，親社會行為得分欠佳的風險分別會增加25%及30%。

兒童每周至少食用兩份魚 助發展認知功能

研究團隊分析，魚類和貝類中的二十二碳六烯酸（DHA）及二十碳六烯酸（EPA）為人體其中2種特別重要的脂肪酸，這兩種營養素對認知功能和發育至關重要。此外，海鮮中的碘、硒同時能夠促進兒童的神經發育和情緒調節，有助於改善親社會行為以及整體行為表現。研究團隊基於營養科學諮詢委員會（SACN）2004年發布的報告，建議兒童每周至少食用兩份魚，其中至少一份為油性魚。

