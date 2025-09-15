情緒安全教養成育兒新趨勢　專家研究逾200名兒童歸納5大教養核心

近年隨著學童情緒問題增加，不少家長都理解到，除了品格、成績，其實孩子的情緒健康都非常重要。家長也需要學會為子女提供情緒支援。育兒專家Reem Raouda在研究過二百多名兒童後，發現「情緒安全教養」比起傳統的育兒模式，對孩子成長更有益處。以下分享情緒安全教養的5大核心，家長可以參考。



育兒專家Reem Raouda指出，傳統的「溫和教養」（gentle parenting）過於鬆散，而「權威管教」（authoritative parenting）則過於嚴厲。相比之下，情緒安全教養正好在兩者中取得平衡。

甚麼是情緒安全教養？

情緒安全教養的目標是希望父母真正理解孩子的情感需求。這理論鼓勵家長專注於調節情緒、自我覺察同和內在修復。父母要先從自己的內心開始調整，即使孩子情緒爆發，父母都要提供一個安全、穩定的環境。

家長在給予愛和接納的同時，也要保留清晰界線。而且不應只在孩子乖巧時才陪伴他們，當他們處於最混亂、最難處理的時候，家長仍要陪伴在側。

Reem Raouda強調，當孩子感受到被接納，就能更容易學會調節情緒，不用再靠大吵大鬧來博取關注。

（Freepik）

情緒安全教養5大核心

Reem Raouda建議家長可以由以下幾點開始做起：

1. 先從內心開始調整

父母要先了解自己，並反思童年經驗，覺察自己的通常會在甚麼情況下容易情緒爆發，而且這些反應會如何影響與孩子的互動。當自己情緒高漲時，不要急於壓抑，而是可以留意並理解自己的感受。

在糾正孩子之前，家長也不妨自問是哪一部分的自己感到受威脅。如果發現自己只正在重複父母當年的方式，便要思考，這是否自己想延續的方式。

2. 將孩子的行為視為訊號

孩子的「不合作」，其實很多時候都不是為了挑戰權威，而是單純想表達感受。例如孩子大力摔門，父母可能會直覺認為他們無禮，但其實孩子可能只是太大壓力、不知所措。

與孩子互動時，家長應抱持好奇的狀態，多提問：「你可以幫我了解發生了甚麼事嗎？」、「事情發生時你有甚麼感覺？」。家長可以多了解孩子的行為背後傳遞了甚麼訊息，這樣會比單純制止他們行為更有用。

3. 用同理心設定界限

家長可以適時設立界限，但應避免用恐懼和羞辱的方式來約束孩子。當拒絕孩子的請求時，可以先同理他們感受：「我知道你很不開心，但答案仍然是不可以」。糾正時也應給予支持，讓孩子知道父母理解他們的難處。

4. 避免透過羞恥感來管教

育兒不必追求完美，更重要的是在衝突後修復關係。衝突之後，家長可以嘗試主動承擔自己的責任：「我不應該對你大叫，這是不對的，對不起。」在糾正孩子的行為時，也要肯定他們的感受：「你可以感到生氣，但是比起打人，我們應該用更安全的方式來表達。」

這樣孩子能明白，衝突不代表關係破裂，也不應因而感到羞恥，他們能在過程中學會修補關係，學到重要的一課。