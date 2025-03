【鄧明儀:幸福育兒】應讓孩子發掘自我 勿將自身意願強加於孩子

好友說,女兒幼稚園的謝師宴,在一家高級酒樓筵開86席,金碧輝煌。聽罷,我譁然:「幼稚園咋喎,都要謝師宴?我教的樹仁新聞系,也不過擺十多圍謝師宴。」好友笑笑說:「謝師為名,但明顯是為家長而做。」

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



現在的家長出了甚麼問題?像好友女兒打從K1開始,已學粵曲、舞龍、敲擊樂、鋼琴、水墨畫、功夫、普通話、朗誦、體操、故事演講等等,並在暑假參加不同類型的才藝比賽,總之要贏在起跑線上。簡直匪夷所思!

好友想盡辦法提前讓女兒學這學那,她解釋:「我細個很喜歡彈琴,但因為家裏環境不好,沒資源培養我,所以現在我要給女兒最好的。」我卻揶揄她:「那你現在有錢、有時間,何故自己不去學彈琴、學畫畫?」她語塞。

孩子的生命本來充滿未來與希望,我們為人父母的,應該讓孩子發掘自我,而不是喪失自我,更不應該要孩子做一些強人所難的項目,成為孩子生命中不能承受的重。說到底,孩子的生命像是一首歌,父母只能拉著他們輕柔的小手,傾聽他們歌詠出自己的人生。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「孩子不能承受的重」