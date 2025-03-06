【鄧明儀:幸福育兒】應讓孩子發掘自我 勿將自身意願強加於孩子

好友說，女兒幼稚園的謝師宴，在一家高級酒樓筵開86席，金碧輝煌。聽罷，我譁然：「幼稚園咋喎，都要謝師宴？我教的樹仁新聞系，也不過擺十多圍謝師宴。」好友笑笑說：「謝師為名，但明顯是為家長而做。」

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



現在的家長出了甚麼問題？像好友女兒打從K1開始，已學粵曲、舞龍、敲擊樂、鋼琴、水墨畫、功夫、普通話、朗誦、體操、故事演講等等，並在暑假參加不同類型的才藝比賽，總之要贏在起跑線上。簡直匪夷所思！

好友想盡辦法提前讓女兒學這學那，她解釋：「我細個很喜歡彈琴，但因為家裏環境不好，沒資源培養我，所以現在我要給女兒最好的。」我卻揶揄她：「那你現在有錢、有時間，何故自己不去學彈琴、學畫畫？」她語塞。

孩子的生命本來充滿未來與希望，我們為人父母的，應該讓孩子發掘自我，而不是喪失自我，更不應該要孩子做一些強人所難的項目，成為孩子生命中不能承受的重。說到底，孩子的生命像是一首歌，父母只能拉著他們輕柔的小手，傾聽他們歌詠出自己的人生。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「孩子不能承受的重」