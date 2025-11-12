育兒｜小朋友扭計唔願學習？即看三招培養子女自律能力

育兒｜如何讓小朋友自動自覺地學習一直是家長都會深感苦惱的課題，不過，自律並不是每個小朋友天生具備的能力，而是需要靠家長的幫助從小培養子女自律的習慣。即看三個簡單的方法，教出一個自律的孩子！



【1】為孩子設立小目標

子女是否常常不斷拖延學習時間，遲遲不願意完成功課或溫習？小朋友會拖延的原因一舨是因為缺乏一個精晰目標或是覺得學習枯燥無聊。家長可以嘗試為子女設立小目標，甚至在完成目標後給予獎勵，即可大大增加子女學習的動力。

家長可以嘗試將一個大型目標分拆成幾個小目標，例如孩子需要在今天溫習「3個課題」，家長可以將小目標設立成「每完成溫習一個課題後可以獲得小獎勵」，這樣可以激發子女的學習動力。

【２】番茄工作法

小朋友的專注力有限，因此一個適當的時間規劃同樣能力培養自律的習慣。番茄工作法（Pomodoro Technique）是一種時間管理方法。家長可以讓子女在每次專注25分的學習後，便為子女提供5分鐘的短暫休息時間，並在完成4個循環後進行較長時間的休息（一般為15-30分鐘）。針對兒童，此方法尤其適用，可幫助他們在溫習或做功課時保持專注，不過若子女的年紀較小，家長可以按照小朋友的能力調節溫習時間。

【3】顧及孩子情緒

當孩子抗拒學習而出現負面情緒時，家長盡量不以「不行」、「不可以」阻止他們，而是嘗試理解孩子當下的情緒，教導孩子以正確的方式去表達自己的需要。當小朋友的情緒冷靜下來時，家長可以再逐步詢問子女為何會出現這類情緒發脾氣、或是了解他們當下不想學習的原因。

5個方法引導孩子學習

1. 給予足夠時間學習

給予足夠的時間讓孩子學習及適應變化。例如一般孩子需要15分鐘完成習作，家長可給予孩子25分鐘。

2. 簡單清晰的指示

講解及給予指示時要用簡單和清晰的短句，讓孩子容易掌握及明白。

3. 將習作分拆成小部分

將習作分拆成細小部分，讓孩子分開數次完成。

4. 由淺入深、循序漸進

如果家長為孩子準備了練習，每次做練習時，首數條題目應設為較淺易，或輔以提示，使他們能夠掌握，有成功感，之後才慢慢加深難度。最好能因應孩子的進度而適整練習的深淺程度。

5. 給予讚賞和鼓勵

無論孩子嘗試去做或成功做到，都要給予讚賞和鼓勵。