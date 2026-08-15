親子遊｜深圳兒童公園升級回歸　6大主題區打造「上天入地」王國

承載着數代深圳人記憶的深圳市兒童公園，歷經兩年改造終於迎來好消息，8月16日起以全新面貌正式對公眾開放，這次改造有什麼驚喜和變化？小編帶你搶先看。



8月16日深圳市兒童公園開始試運營

本周日（8月16日）深圳市兒童公園開始試運營，園內6大遊戲分區已經基本完工，有網友在社交平台上曬圖，分享了深圳市兒童公園最新實況。

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從圖片中可以看出來備受關注的大象滑梯、過山車等已經基本完工。

六大遊戲分區 打造「上天入地」的兒童王國

改造升級後的公園設置了六大遊戲分區，子鼠沙礦、午馬樂園、卯兔洞洞、森林探索樂園、溪谷戲水樂園以及小象探索王國（動力區），每個角落都藏着驚喜。

1. 子鼠沙礦

1. 子鼠沙礦（小紅書＠5077477408）

2. 午馬樂園

2. 午馬樂園（小紅書＠5077477408）

3. 卯兔洞洞

3. 卯兔洞洞（小紅書＠5077477408）

4. 森林探索樂園

4. 森林探索樂園（小紅書＠5077477408）

5. 溪谷戲水樂園

5. 溪谷戲水樂園（小紅書＠5077477408）

6. 小象探索王國（動力區）

6. 小象探索王國（動力區）（小紅書＠5077477408）

深圳市兒童公園回歸 是誰的青春又回來了~

承包深圳人童年的「快樂老家」終於要回來了，網友紛紛開始回憶殺，講述自己的青春故事。

這個周末，約上家人老友，一起到兒童公園逛逛吧。

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