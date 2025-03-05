北上放電新選擇！荔林「雙主題」公園　幼白沙池、超長滑梯隨便玩

深圳家長有個技能，就是總能解鎖各種各樣的新式兒童公園。今天就帶你們看一個可能連本地人都容易混淆的寶藏公園——



左手是古荔掩映的「荔林公園」，右手是新晉網紅「荔林北公園」，雙園合璧的玩法太適合遛娃了！快收好這份獨家攻略！

即睇荔林「雙主題」公園環境：（按圖了解）



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「會呼吸的兒童樂園 — 荔林北公園」

荔林北公園就坐落在南山區南山街道，之前是一塊廢棄空地，空了一段時間後重建而成的一個兒童公園。

整個北公園的面積其實不太大，僅僅1.9公傾，但是對於平日裏想要輕量遛娃的家長們來說剛剛好，出了地鐵站就是遊玩區，不用走太多路。

麻雀雖小，五臟俱全。作為這新晉的網紅遛娃新地標 —— 高空城堡、白沙沙池、大草坪、無動力戲水設施，它全都有。而且喜歡遛彎徒步的家長，還能在一旁的古荔枝林區，享受徒步的樂趣。

荔林公園彷彿會呼吸一般，一張一合，兩種不同的環境滿足來往的人們不同的需求，真的是太棒啦！

荔林公園也不單單只是以兒童樂園為主，藍色的瀝青跑道和休閒步道串聯起來了公園的各個運動體驗區和出入口。公園一側是兒童友好樂園，另外一側則有成人運動場、籃球場、乒乓球場燈區域，一面遛娃，一面健身，家長朋友們可以兩不誤了！

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「城堡探險家—迷宮般的遊玩樂趣」

荔林公園的兒童遊玩區域沒有采用分散型的遊玩設施分佈，而是將更多的遊玩內容集中在一個彷彿高台城堡的設施其中。

遠遠望過去，一眼就能看到處於公園最後側的高塔城堡，小朋友們來了這裏都做起了城堡探險家，上下探索才盡興。

高塔城堡通過鐵滑梯鏈接了城堡的高低兩處，從內部前往天台，遠眺整個園區，從鐵皮滑梯一路滑到沙池，快樂無限！

公園的鐵皮滑梯雖然不高，但是真的非常非常非常長，就連大人都很難忍住不去體驗一下！除了夏天可能會燙屁屁外，其他真的好評！

另外，相比於一些公園比較粗糲的沙池，荔林公園的沙池是細膩的白沙，玩起來不會覺得硌手，對於手嫩嫩的新手寶寶十分友好！

高塔城堡的內部是適合高低齡小朋友們遊玩的攀爬網。不論是垂直攀爬還是斜坡，都非常有樂趣！攀爬網不但能鍛鍊到孩子們的抓握的能力，還能鍛鍊到孩子們的合作能力和平衡能力。

沿着攀爬網，便能一直通到高塔城堡的最高處。8米高的空中觀景台，樹冠也伸手可觸，視野一下就開闊了，整個園區都能盡收眼底。深圳的大晴天，就應該來戶外，藍天、白雲、草地、滑梯，小朋友們的每一天都是快樂回憶！

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「古早味十足！古荔覆蓋的秘境之地」

上面介紹完荔林公園的A面，那麼接下來就不得不說荔林公園的B面了！一個公園兩種體驗，真的很賺！

作為連接荔林公園和大南山公園的關鍵門戶和通道，荔林公園一面是充滿現代氣息的兒童友好樂園，一面是古早味十足的秘林仙境。

荔林公園佔地有60萬平方米，自然資源很豐富，覆蓋園內50%以上的百年荔枝樹豆都得到了很好的保存，所以園內就像是一個植物園。喜歡綠植、探險的小朋友一定不要錯過這裏！

荔林公園中老荔枝樹、古荔枝樹集群成片，有效地抵擋了陽光的直射，就算是夏天也不會覺得燥熱！穿過遊樂場往南方前進，便會遇見鋪滿落葉的登山步道。在掛滿青苔的百年荔枝林裏漫步徒步，感受必然格外不同。

春天正是帶孩子去戶外遊玩的好時機！這個周末，就帶上孩子出發，來一趟雙園探險的樂趣之旅吧！

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荔林公園



開放時間：全天開放



地點：深圳市南山區東濱路



交通方式



地鐵：地鐵9號線荔林站A口/12號線南光站B口



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