7歲男童食麵即脹氣僅重15公斤　醫生警告：體重落後切勿只當挑食

7歲男童從小體重低於第3百分位，吃多容易嘔吐，尤其吃麵食就嚴重脹氣，夏天更因食慾下降、嘴唇乾裂反覆不適。家長就醫後，在中醫調理及飲食調整下，腸胃症狀明顯改善。醫師提醒，兒童若長期吃不下、體重成長落後，應及早找出原因。



台灣羅珮琳中醫師分享，一名7歲男童出生後體重就長期低於第3百分位，從小只要吃多便容易嘔吐，且每當吃到麵食，就會出現明顯脹氣，目前體重僅15公斤，仍低於同齡兒童第3百分位。除了腸胃問題，男童也有過敏性鼻炎、偶爾流鼻血、皮膚濕疹及嘴唇發紅乾裂等情況。

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尤其進入炎熱夏季後，男童胃口變得更差，甚至不太想吃東西。家長觀察到喝椰子水後，嘴唇乾裂的情況似乎有所改善，因此也將飲食狀況一併告訴醫師。

羅珮琳表示，從中醫觀點來看，消化系統屬於「脾胃」，脾主要負責食物、水分與營養的運化。夏季高溫加上濕氣，容易影響脾胃功能，原本腸胃功能較弱的兒童，可能出現食慾下降、腹脹、消化不良等問題。

她指出，男童從出生起體重就落在第3百分位以下，加上吃多容易嘔吐，代表需要特別留意其飲食與成長狀況；而夏天食慾進一步下降，也可能讓營養攝取更加不足。

至於「一吃麵就嚴重脹氣」，羅珮琳認為除了飲食消化能力之外，也需要留意是否存在麩質相關問題。她建議家長若發現孩子每次吃麵食後都出現明顯腹脹、腸胃不適，應記錄飲食與症狀變化，必要時尋求兒科或腸胃科醫師進一步評估，不宜單純認定只是「脾胃不好」。

在飲食調整方面，個案治療期間減少麵食攝取，改以白米、山藥、地瓜（番薯）等較容易入口的食物搭配，並接受健脾、消脹及幫助消化的中藥調理。經過一段時間後，男童腸胃不適明顯改善，食量也增加，較不容易因吃多就嘔吐。

至於椰子水，羅珮琳表示，從中醫角度屬甘寒，具有清熱解暑、生津等作用，因此男童飲用後嘴唇乾裂有所改善。不過仍不建議大量飲用，日常補水仍應以水為主；若兒童長期有嘴唇乾裂、皮膚問題或食慾不振，也應找出真正原因。

羅珮琳提醒，兒童如果長期體重落後、食量明顯不足，或經常出現嘔吐、腹脹、腹痛、吃特定食物後症狀加劇等情況，不能只歸咎於「挑食」或「腸胃比較弱」。尤其若已影響生長發育，更應由兒科、兒童腸胃科等專業醫療人員評估，必要時進一步檢查食物不耐受或其他腸胃疾病。

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