11歲男童腹痛冒汗竟是便祕　醫生教5招助排便方法　避免使用這2物

一名11歲男童有天突然肚子痛、冒冷汗、嘴唇發紫、手腳冰冷，家長緊張地送他急診，不料經診斷竟然是便祕所致。急診兒科醫師提醒家長，小孩便祕不宜經常使用浣腸、甘油球灌腸，以免越用越糟。



1周排便少於3次、糞便太硬太粗 就是便祕

台灣高雄阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超說，男童的狀況在經過問診、觸診和腹部X光檢查後，確定是便祕，灌腸後果然解出很多大便，症狀立即緩解，男童家長表示男童習慣邊大便邊玩手機，被罵在馬桶上坐太久才起來，所以男童自己也不清楚到底大便有沒有大出來或是有沒有大乾淨。

蕭宇超指出，孩童的功能性便祕，指的是排除生理結構和疾病因素的情況下，因為排便或飲食習慣、心理因素造成的便祕，1個月內每周排便次數少於3次、腹脹、排便時疼痛、糞便過硬或過粗，就是便祕。

剛開始上學換新環境 也可能便祕

蕭宇超說，便祕通常不是1、2天造成的，腸道蠕動不佳、造成營養無法有效吸收，長期會導致食慾不佳，嚴重的話會造成小孩的體重沒有跟隨年齡增加，通常發生在飲食開始添加副食品、如廁訓練、剛開始上學、生活轉換新環境等階段，症狀包括可能有程度不一的肚子痛、脹氣、食慾不振、精神差，有時候內褲可能會沾染到些微滲出糞便，這樣的小孩上大號時往往需要很用力、會疼痛，排出的糞便堅硬、乾燥或呈顆粒狀，甚至沾有血絲。

如果便祕的是嬰兒，會有腹部脹大、吐奶、厭奶、哭鬧不安、活力不佳的狀況。蕭宇超就曾治療過一名滿周歲的女嬰，大便乾硬變成一粒一粒像羊大便一樣，排便時糞便帶有鮮血，還發生肛裂，就是開始吃副食品後才發生，後來用了一段時間的軟便藥才減輕疼痛，並請家長注意調整女嬰的飲食，便祕的情況才好轉。

浣腸、甘油球最好別用

許多家長遇到小孩便祕，會購買浣腸、甘油球幫孩子灌腸，蕭宇超建議最好別這麼做，因為容易產生長期依賴，會降低小朋友腸道自主蠕動的能力，還可能造成肛門損傷，尤其幼兒的肛門和直腸相當脆弱，自行處理可能讓小孩受傷。

蕭宇超強調，要解決小孩便祕，整個治療通常需要1～3個月，主要的治療方式是增加飲食中的纖維質和水分、多按摩腹部、多運動，並養成固定的運動習慣，狀況嚴重的小朋友，可以在醫師指示下使用口服藥、軟便劑或栓塞劑。

5招改善便祕

如果小孩便祕的狀況沒有嚴重到需要就醫，蕭宇超建議家長可以採取以下的方式幫助孩子改善便祕狀況：

1. 同步增加水分和高纖食物攝取量

多喝水和多吃蔬果、穀物，要雙管齊下才有效，幼兒飲水量每天1000～1500c.c.、小學生每天1500～2000c.c.；蔬果的量每餐要吃到體積相當於小孩自己的1～2個拳頭大。

2. 利用飯後胃結腸反射、便意升高的機會去上大號

上大號時不要玩手機、看書報，而且不能坐太久，每次5～10分鐘，以免血液循環不良長痔瘡。如果小孩不習慣上學校的廁所，在家固定時間坐馬桶也可以培養排便習慣。

3. 多運動

4. 按摩腹部

5. 用鼓勵代替催促、強迫排便

當小孩順利排便時應該給予鼓勵，減輕小孩心理上對於排便的畏懼和壓力。

蕭宇超表示，萬一以上能用的方法都用了，小孩便祕狀況沒有改善，出現生長遲滯、體重減輕或偏輕、腹脹、神經學反射異常等情況，建議家長帶小孩就醫進一步檢查、評估。

