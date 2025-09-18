食譜｜彩色蔬菜班戟又靚又有營！善用隱藏、變身4招改善偏食習慣

編按：孩子偏食不是他們的「錯」，爸媽若懂得在下廚時加點心思，說不定就可以歡笑聲調整子女的飲食習慣呢！以下節錄自《不偏食的好開始》一書的內容，不僅會教大家一些烹飪心得，而且更有一道「彩色蔬菜班戟」的食譜供大家參考。今晚就跟着食譜煮給孩子品嚐吧！



給偏食兒的營養食譜

面對偏食的孩子，家長最煩惱的是，究竟應該怎樣預備早、午、晚餐及茶點？於本章節，兒科營養師及言語治療師針對偏食孩子，設計了特別的煮食方 法 — 隱藏法及變身法，將不愛吃的食材或味道隱藏起來，讓孩子愛上吃，在不知不覺中能攝取當中的營養。

食譜分為輕食 Finger food、主菜、親子共食及甜品系列，色彩繽紛，賣相精緻，能吸引孩子的眼球，從而開始邁出進食第一步。

只要改變烹飪方法，很多食材都可以變得更美觀更易入口：

學懂烹調大法，令偏食兒愛上美食！

方法一：隱藏法

將蔬菜、肉類、雞蛋、奶、全穀類等營養價值高的食物隱藏在食譜，讓孩子不知不覺間吃進肚子，吸收營養之餘，又能接觸到味道。

方法二：變身法

將食物變身成不同的大小、形狀或質地，增加孩子對食物的接受程度。

方法三：多變煮法

多變的煮法及食物呈現方式，讓孩子從小嘗試及進食不同種類的食物。研究指出，讓孩子不停地接觸食物，增加對食物的接受程度，讓家長埋下種子，養育喜愛進食多樣化食物的孩子！

方法四：加添成功感

以下食譜不少是手指食物（Finger food），希望孩子容易把食物拿起並放進口，自行進食，讓孩子滿有成功感。建議家長把手指食物製作成適合孩子的大小，分量毋須太多，只提供數件，讓孩子感覺食物分量適合自己，而非一大碗或一大碟，讓孩子有信心完成。

為了方便家長閱讀及使用，每個食譜都標註適合的年齡，經過營養師及言語治療師評估，確保食材、調味料及成品質地適合相關的年齡孩童。

有見香港不少雙職父母，既要上班又要照顧孩子，不妨在空餘時先一次過準備較多分量，將餘下的放進冰格儲存，下次吃時只要翻熱就可，省卻煮食時間，簡單方便，適合繁忙的家長及照顧者。煮食後立即冷藏食物，有助保存食物的質地、味道及緊鎖營養。書內適合預先準備及冷藏的食譜都有明確標示。

按孩子不同的年齡，不妨讓孩子參與選購及準備食材，甚至在家長指導下動手入廚，享受煮食的樂趣，同時感受進食自家製成品的滿足感，也增添進食的動力。

彩色蔬菜班戟（輕食Finger food）

準備時間：10分鐘

烹調時間：20分鐘

工具：攪拌機、易潔鑊

✦ 食物隱藏法

✦ 可冷藏食用

✦ 適合 6 個月大或以上

材料

菠菜及香蕉班戟（班戟 10 片或迷你班戟 20 片）



• 即食燕麥 55 克

• 中型香蕉 1 隻（120 克）

• 菠菜葉 1 杯（50 克）

• 全脂純希臘乳酪半杯（125 克）

• 中型雞蛋 1 個（50 克）

• 泡打粉（baking powder）1/2 茶匙（2 克）

• 肉桂粉 1/2 茶匙（如需要）



南瓜班戟（班戟 10 片或迷你班戟 20 片）



• 即食燕麥 55 克

• 南瓜粒 1 杯（125 克）

• 全脂純希臘乳酪半杯（125 克）

• 中型雞蛋 1 個（50 克）

• 泡打粉 1/2 茶匙（2 克）

• 亞麻籽 1 茶匙（3 克）

• 肉桂粉 1/2 茶匙（如需要）



紅菜頭班戟材料（班戟 8 片或迷你班戟 16 片）



• 即食燕麥 55 克

• 紅菜頭 1.5 個（125 克）

• 全脂純希臘乳酪半杯（125 克）

• 中型雞蛋 1 個（50 克）

• 泡打粉 1/2 茶匙（2 克）

• 肉桂粉 1/2 茶匙（如需要）



做法

1. 三款味道分別製作，將每款味道的所有材料放入攪拌機攪拌至幼滑。

2. 在易潔鑊掃上油 1 茶匙，以中火燒熱，用湯羹舀一勺班戟糊加熱（製作普通班戟可放班戟糊 2 湯匙：迷你班戟可放 1 湯匙）。

3. 轉至小火，待其中一面成形後，翻轉班戟，另外一面煎至熟透，即成。

冷藏班戟

把班戟單層放在架上放涼，再放進保鮮袋，用飲管把保鮮袋抽空，放入冰格冷藏。班戟冰硬前，最好不要將班戟疊起。

加熱冰班戟

用微波爐加熱，分兩次共 20-30 秒，或用易潔鑊煎熱。

成功要訣

• 製作班戟必須有耐性，開始時必須用中小火，隨後一直用小火慢煎。

• 如果製作分量太多，可以將分量減半，或製作後把班戟冷藏使用。

字卡版食譜在此，方便隨時重溫！

兒科營養師小貼士

• 班戟質地柔軟，只含食物中的天然糖分，適合六個月或以上嬰兒作為手指食物，或適合作為幼兒的早餐或小食。

• 班戟內隱藏了燕麥、雞蛋、希臘乳酪、種子及不同蔬菜水果,營養滿分。

• 班戟可配搭純乳酪、忌廉芝士或其他水果進食。

食物營養素（按班戟1件或迷你班戟2件計算）

菠菜及香蕉班戟



熱量（卡路里）：55

蛋白質（克）：2.7

脂肪（克）：1.9

碳水化合物（克）：7.3

糖（克）：2.1

膳食纖維（克）：1.0

鈉（毫克）：37

鐵（毫克）：1

鈣（毫克）：37



南瓜班戟



熱量（卡路里）：48

蛋白質（克）：2.6

脂肪（克）：2.0

碳水化合物（克）：5.3

糖（克）：0.8

膳食纖維（克）：0.7

鈉（毫克）：33

鐵（毫克）：0

鈣（毫克）：35



紅菜頭班戟



熱量（卡路里）：61

蛋白質（克）：3.3

脂肪（克）：2.3

碳水化合物（克）：6.9

糖（克）：1.8

膳食纖維（克）：1.2

鈉（毫克）：53

鐵（毫克）：1

鈣（毫克）：42



更多本書推介內容：

《不偏食的好開始》（萬里機構授權使用）

書名：《不偏食的好開始》

作者：黃思敏 Candy Wong

英國及澳洲註冊營養師，畢業於澳洲悉尼大學營養治療碩士課程。現職英國最大兒童醫院的兒科專科營養師、香港私人執業的營養師，超過 15 年香港及英國公立醫院的臨床經驗，處理複雜的飲食治療及嬰幼兒餵食個案。2009 年起撰寫報章專欄，向公眾推廣科研實證的營養資訊。



李綺瑩 Astor Lee

畢業於香港教育大學言語治療碩士課程。現為香港私人執業的言語治療師，自從她的小兒子出生後，對兒童餵食問題產生了濃厚的興趣，並積極在社區展開相關的臨床及督導工作。



2024年Candy與Astor共同成立「Feeding Foodies唯食」，致力推動在香港以跨專業模式處理兒童偏食及餵食問題，希望小朋友成為健康快樂的小吃貨。



