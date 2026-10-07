為何女性會生育焦慮？哈佛教授：另一半缺席育兒才是少子化真相

政府發現金、減稅、擴增托育名額，為何仍難挽救持續下滑的出生率？諾貝爾經濟學獎得主、哈佛大學教授克勞蒂亞．戈爾丁指出，少子化並不只是「養不起」的問題。



對許多受過高等教育、擁有職涯選擇的女性來說，真正令人猶豫的，往往是生下孩子後，自己是否會被迫同時扛起工作、家務與育兒的全部責任。當伴侶能否成為共同育兒的可靠隊友充滿不確定，補助再多，也未必足以讓人安心走進父母角色。

全球多個已開發國家（發達國家）正面對低生育率挑戰。從現金補貼、育兒津貼、稅賦優惠，到擴大公共托育與延長育嬰假，各國政府不斷加碼，希望降低家庭生養孩子的經濟壓力。然而，政策投入與出生率回升之間，往往沒有想像中直接的關係。

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哈佛大學經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克勞蒂亞．戈爾丁（Claudia Goldin）在美國國家經濟研究局發表的研究中提醒，女性是否願意生育，背後牽涉的不只是收入、房價或補助金額，更包括一項難以用金錢衡量的條件：伴侶能否真正承擔育兒與家務責任。

當女性預期孩子出生後，自己可能面臨職涯中斷、升遷受限、睡眠不足與無止盡的照護勞動，而另一半只是「協助」而非共同負責，生育便不再只是幸福想像，而是一項高風險的人生投資。這也讓「另一半是不是豬隊友」成為少子化討論中，不能再被忽略的關鍵。

補助為何難以單獨扭轉生育率？

許多討論少子化的觀點，往往先指向經濟因素，包括低薪、高房價、物價上漲、教育支出與托育費用。這些問題確實會影響年輕世代是否敢結婚、生子，也使不少家庭即使想要孩子，也選擇延後規劃。

不過，戈爾丁的研究指出，當女性擁有更高教育程度與經濟自主能力後，生育決策的考量會更加複雜。她們不只是計算「養一個孩子要多少錢」，還會評估生育是否讓自己失去多年努力累積的職涯成果。

例如，一名正處於升遷關鍵期的女性，可能擔心懷孕、生產與育兒導致工作表現被質疑；即使順利復職，也可能因頻繁請假、接送孩子、處理孩子生病等問題，被默認為不適合承擔重要職務。這些隱形代價，並非一次性的生育補助可以完全抵銷。

換句話說，政府補助能減輕家庭的部分支出，卻不一定能解決「誰要半夜起床餵奶」、「誰要請假照顧生病孩子」、「誰要安排餐點、採買與家長會」等日常問題。若這些責任大多落在女性身上，生育的成本就會被大幅地放大。

生育焦慮的核心：怕另一半不是隊友

除此之外，戈爾丁以「爸爸」（dads）與「不及格爸爸」（duds）來描述不同類型的男性伴侶。前者願意且能夠主動分擔照顧責任，把育兒視為共同任務；後者則可能在婚前口頭支持平等分工，孩子出生後卻退回傳統角色，將育兒與家務視為女性的主要工作。

這裡的差別，不只是爸爸有沒有幫忙洗碗、偶爾陪孩子玩，而是是否願意承擔「看見問題、規劃工作與負責執行」的完整責任。

例如，孩子即將上幼兒園時，可靠的共同照顧者不會只是等待指令接送，而會一起研究學校選擇、安排適應期、處理用品準備與生病備案。當孩子半夜發燒，也不是由媽媽獨自決定是否就醫、聯繫醫院、隔天請假，而是兩人共同面對。

對許多女性而言，最累的不見得是做了多少家務，而是成為全家唯一的「總管理者」。從記住尿布尺寸、疫苗日期、孩子衣物更換，到安排托嬰、準備餐食、規劃家庭行程，這些看不見的心智負荷，長期累積後可能比體力勞動更讓人疲憊。

因此，女性真正擔心的不是伴侶偶爾做得不夠好，而是自己一旦生了孩子，就被固定在「主要照顧者」的位置，無論是否有全職工作，都得承擔家庭運作的最終責任。

父親投入增加，但「共同負責」仍有距離

值得注意的是，男性投入家庭的情況確實正在改變。相關研究顯示，近年美國受過大學教育的父親，投入家務與育兒的時間有所增加，甚至有些人願意減少有薪工時，以換取更多陪伴家庭的時間。

這顯示新世代父親對育兒角色的理解，已逐漸從「幫忙媽媽」走向「自己也是主要照顧者」。不過，母親承擔的無薪工作總量仍普遍較高，尤其在孩子年幼、生病或家庭出現突發狀況時，最終被默認應優先調整工作的人，往往仍是母親。

也因此，家庭分工不應只看每天花多少時間做家務，而要看誰能在關鍵時刻承擔責任、誰必須為孩子的需要犧牲職涯、誰負責預先規劃與解決問題。真正的平等，不是每一項工作都精準對半分，而是雙方都擁有可協商的權利，也共同承擔家庭生活的代價。

生孩子從來不是只靠愛或補助就能完成的決定。對準備進入婚姻與親職的人來說，生育前也應及早討論具體問題：誰負責夜間照顧？孩子生病時如何請假？雙方的工作如何調整？家務如何分配？長輩協助的界線在哪裡？越具體的對話，越能降低「以為對方會懂」所帶來的落差。

當女性能相信自己不會因成為母親而失去職涯、健康與生活選擇，當男性也被社會與制度支持成為真正的照顧者，生育才可能從一場高度不對等的冒險，變成兩個人共同承擔的人生選擇。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：生孩子最怕不是沒補助，而是沒隊友？哈佛大學教授解析：女性生育焦慮，關鍵在另一半是不是「可靠爸爸」】