男人也會有孕吐反應？醫揭產翁現象原因　教3招緩解新手爸爸焦慮

撰文：健康醫療網
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不少人以為懷孕的不適只會發生在孕婦身上，但臨床上也常見準爸爸「跟著懷孕」的情況。

就有一名30多歲男子陪著太太迎接第一胎，卻從太太孕期初期就出現失眠，後來食慾也跟著對方起伏，連帶體重一路往上增加。台灣中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，準爸爸在伴侶懷孕期間出現心情焦慮、噁心想吐、食慾變化、失眠或體重增加等情況，臨床上稱為「擬娩症候群」，又稱「產翁現象」。

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擬娩症候群　常見太太懷孕初、後期

郭安妮醫師受訪時說，男性的擬娩症候群（Couvade Syndrome，又稱產翁現象），最常出現在太太懷孕初期（小於13周）與後期（大於29周），情況常會與孕婦呈現同步，例如太太睡眠不佳，丈夫也會跟著失眠；太太心情焦慮，丈夫心情隨之緊張；太太食慾起伏不定，先生也被影響，雙方體重相繼上升，而懷孕中期（13至29周）則隨著胎兒與母體情況趨於穩定，症狀變得較不明顯。

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產翁現象怎麼出現？　醫多方面解析

有國際研究指，部分準爸爸之所以出現擬娩症候群，是因伴侶懷孕後，自己體內的睪固酮、雌二醇等荷爾蒙跟著出現濃度變化所致。郭安妮醫師認為，此情況也和男性將面臨身份轉換有關，當意識到自己將從丈夫升格為父親，與太太的兩人世界要有新生命到來時，除了興奮和期待等正面情緒外，在壓力荷爾蒙（皮質醇）作用下，也可能同時有擔憂、不安等負面情緒。

就有一名準媽媽在懷孕初期食慾不振、睡眠品質不佳，後來一度出現先兆性流產徵象，亟需安胎與多休息，丈夫雖長時間陪伴在側，但看到太太忍受孕期諸多不適，自己也開始茶飯不思，又因日夜高度緊張、焦慮而失眠，以致於產檢時面容憔悴，黑眼圈比最初得知太太懷孕時還加深不少，所幸太太在懷孕後期狀況好轉、食慾提升並增重約12到14公斤，結果丈夫為了鼓勵太太多吃也跟著進食，最後體重也在不知不覺中提高約5、6公斤。

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誰易中招？陪伴度高、細心且第一次當爸者

郭安妮醫師發現，多數情況下，擬娩症候群不需特殊藥物治療，可藉由適度轉移注意力（例如從事戶外運動）、調整作息與飲食緩解。她也從臨床角度發現，這類男性大多和太太關係密切、給予的陪伴度較高，性格通常敏感和細心，也比一般人在意另一半的狀況，且在太太懷第一胎時症狀較強烈，等到太太懷上第二胎時，則因有第一胎的照顧經驗在先，即便仍有類似症狀，也可能較不明顯。

郭安妮醫師也提醒，新手爸媽生產前後皆需一段時間適應新身分，有時心情難免緊張，當準媽媽面臨孕期不適時，準爸爸多為支柱型角色，必要時可善用相關假別，協助自己和太太調整生活節奏，讓身心重新站穩。

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