孩子偷拿東西還說謊是學壞了？醫生拆解背後心理　教3招正確引導

開學後，孩子們重返校園生活，除了課業壓力外，人際互動與行為常規也成為家長關注的焦點。



台灣衛生福利部草屯療養院指出，近期門診或校園諮商中，常遇到家長焦慮地反映：「孩子居然把同學的文具拿回家，被發現時還矢口否認！」面對這類狀況，家長往往氣急敗壞，擔心孩子小小年紀就「學壞」。

台灣兒童青少年精神科醫師王皓瑋提醒，孩子出現未經許可拿取物品且不承認的行為，背後往往有其心理原因，過度責罵或貼上「小偷」標籤，反而會讓孩子因恐懼而更不敢說實話。

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孩子拿別人東西又不承認 可能與恐懼、羞恥感有關

王皓瑋醫師指出，小學生因為心智發展尚未成熟，對「所有權」的概念（我的、你的、大家的）還在建立中。有時候孩子是因為對同學的文具感到好奇、羨慕，或是出於一時好玩而「順手拿走」；當被父母發現時，第一反應可能是強烈的「恐懼與羞恥感」，害怕遭到嚴厲處罰或被貼標籤，因而選擇用「說謊」來防衛。

如果此時家長一味用「打罵」、「貼標籤（如：小小年紀就當小偷）」的方式處理，通常無法解決根本問題，而且可能會把孩子逼急，讓親子關係破裂。

發現孩子拿別人物品 家長可掌握3個處理步驟

當發現孩子拿了別人的東西又說謊時，王皓瑋醫師建議家長保持冷靜，透過以下三步驟引導：

一、釐清動機與同理孩子，避免貼上負面標籤

面對孩子的否認，家長可以先整理一下自己的情緒，避免太大聲嚇到孩子。接著用堅定平穩的語氣告訴孩子：「我知道你現在很害怕、覺得丟臉，但我們必須先談談這件事。」，以平常心看待、接納，維持孩子的自尊，並給予改過自新的機會。

二、鼓勵引導與歸還，學習承擔責任

溫和而堅定地讓孩子明白，未經同意拿別人的東西是不對的行為，並帶領孩子向同學道歉、將物品歸還。讓孩子親自面對與彌補，從中學會對自己的行為負責。

三、適時尋求專業協助

如果孩子類似行為反覆出現，或是伴隨嚴重的情緒失控、習慣性的說謊，可主動尋求專業的兒童青少年心理諮商或精神醫療協助，釐清背後是否有特定的心理需求或精神疾病。

孩子需要引導而非批判 日常陪伴建立安全感

院長丁碩彥表示，面對孩子的偏差行為與成長適應，家長不必過度自責或急於求成，孩子需要的是引導而非批判。日常相處中，多一句溫暖問候、一個貼心眼神，用陪伴穩穩接住彼此，能讓孩子建立安全感，學會誠實與尊重界線。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】