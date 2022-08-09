教養｜掌握孩子百厭方法才能針對教導　說謊、情緒勒索6招最常見

孩子總是難搞，時而纏人耍叛逆，時而裝不識人，忽遠忽近的距離讓父母捉摸不定，難以管教，然而，身為稱職父母，別因為孩子的難搞就放棄教導他們，或許，你應該先了解他們可能用的招有哪些，再一一突破，便能達到更好的教育效果。

文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



跟孩子相處6大「茅招」要提防

+ 14

1. 瘋狂纏人好崩潰

青少年最常見的操控招數之一就是纏人，藉着對爸媽的疲勞轟炸、不斷提出索求，藉以軟化爸媽的立場直到應允他們想要的。親子作家史黛西‧凱瑟（Stacy Kaiser）建議，家長應該創造自己的「好寶寶」清單，換句話說，就是隻有當孩子做到爸媽要求的，他們才能得到自己想要的，如此才能有效且公平地激勵孩子學習付出，並適當地得到回饋。

2. 孩子也可能說謊

孩子們因為害怕讓爸媽知道某些事情後，自己的期望會落空，因此藉着隱瞞一些真相，讓整個故事變得可信，而達到目的，然而，這會養成孩子說謊的習慣，隨着孩子長大，謊言將變得更加複雜，或甚至更糟，他們已經能自己編造故事。無論孩子闡述了甚麼，雖然不必先入為主地懷疑，但仍需求證，一旦你發現他們在說謊，堅定地表達，說謊是絕對不能被接受的行為。

3. 企圖生氣耍叛逆

孩子可能會耍脾氣、說一些傷人以及故意違反規則來惹怒家長，這是當他們的要求被拒絕時常見的反應，請簡單扼要地告訴你的孩子，這個行為不受認可，而你也不會因此就答應他們的要求，你也可以開始限制他們使用電話、電視或跟朋友玩耍的時間。

相關文章：頑童「伸手玩壽司」 食客投訴侍應出埋聲 家長仍縱容乖仔繼續摸

+ 19

4. 用受傷情緒勒索

家長並不願意看到孩子受傷或有壓力，這就是為甚麼孩子會利用父母的弱點，孩子會假裝生悶氣、噘嘴或假裝很受傷來激起爸媽的同情和感動。

5. 製造誤會好為難

有些家長常常對於自己教養孩子的方式感到不安，擔心也許他們沒有做好家長的工作，孩子便會藉着塑造千萬個理由和情景來讓你誤解 ，如果你不按他們的意思做就是不好的父母，好好地跟他們理性溝通，讓他們充分解釋那些理由，並記得別輕易讓步。

6. 挑撥離間增衝突

孩子會利用你跟伴侶之間的不團結來引起糾紛，這樣他們就只要徵求其中一方的同意即可，而不是得過問雙方，這樣的把戲可能會造成你與伴侶的衝突，因此，請先跟你的伴侶溝通取得共識並設下界限，這樣無論孩子何時提出需求，他們都必須等到父母雙方都同意為止。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】

親子｜孩子在研究剪刀 你有甚麼反應？7個Q&A判斷你是哪類型父母

+ 28

管教方式｜錯用呢個方法責罰 仔女長大後易有行為偏差及心理問題

+ 11

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：家有搗蛋鬼花招特多！父母應戰看這裏】