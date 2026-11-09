BB濕疹與奶粉有關？醫拆解牛羊奶差異　選對配方高危群降風險64%

全羊奶配方和一般牛奶配方差在哪？從異位性皮膚炎、消化吸收到腸道健康，兒科醫師解析最新研究與3大營養關鍵。



爸媽自己有異位性皮膚炎，看到寶寶臉上出現紅疹，第一個擔心的往往就是：「孩子也會跟著過敏嗎？」如果無法持續純母乳哺餵，下一個問題很快又來了，市面上的牛奶、羊奶嬰兒配方究竟差在哪，換一種奶真的可能影響寶寶的過敏或腸胃狀況嗎？

最新發表的GIraFFE Study從超過2,100名寶寶身上找答案，研究發現，與一般牛奶配方相比，餵哺全羊奶配方的嬰兒，一歲內經醫師診斷異位性皮膚炎的風險整體降低34％；進一步鎖定父母具有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒，降幅更達64％。從濕疹、消化到腸道健康，羊奶與牛奶配方之間到底差在哪，也成為家長最想知道的關鍵。

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逾2100人研究結果曝光

GIraFFE Study全名為「Goat Infant Formula Feeding and Eczema Study」，是一項多國隨機雙盲臨床研究，共納入超過2,100名嬰兒，由德國慕尼黑大學小兒科Berthold Koletzko教授主持，並與西班牙、波蘭等研究中心合作。研究除了觀察異位性皮膚炎，也同步評估嬰兒生長發育、安全性及健康表現。

研究追蹤寶寶從出生至12個月，結果顯示，若觀察全部受試嬰兒，全羊奶配方組一歲內經醫師診斷異位性皮膚炎的風險，相較一般牛奶配方組降低34％；進一步分析父母具有異位性皮膚炎病史的嬰兒，風險降幅則達64％。

GIraFFE Study觀察的是寶寶一歲內「新發生異位性皮膚炎」的風險差異，不代表全羊奶配方可以治療已經出現的濕疹。所有受試嬰兒合併分析時，風險降低34%；64%的結果則出現在父母具有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒族群。

台灣中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯指出：「在具有父母異位性皮膚炎病史的嬰兒族群裡面，我們看到餵哺全羊奶配方之後，一歲以內經醫師診斷異位性皮膚炎的發生率降低了64%。這是研究裡面很重要的一個結果。」

寶寶濕疹不只皮膚問題 專家解析過敏進程

嬰兒時期的濕疹，為什麼受到兒科醫師高度重視？關鍵就在「過敏進程」（Atopic March）。王志堯表示：「我們講過敏進程，很多小孩子一開始就是從異位性皮膚炎開始，後面可能慢慢出現食物過敏、過敏性鼻炎，甚至氣喘。所以一歲以前如果就有異位性皮膚炎，對後續過敏疾病來講，是一個很重要的風險指標。」

也就是說，異位性皮膚炎不只是皮膚紅、癢或反覆起疹子的問題，部分孩子的過敏表現可能隨著年齡逐漸改變，從皮膚延伸到食物、呼吸道等不同系統。

不過，寶寶是否發生異位性皮膚炎，並不是單靠奶粉決定。遺傳體質、皮膚屏障、塵蟎、花粉、動物等環境因子，以及腸道菌相，都可能參與過敏疾病發展。生命早期營養因此成為近年研究的其中一環，希望進一步了解不同營養組成與過敏風險之間的關聯。

羊奶、牛奶配方差在哪 醫師點出3大營養關鍵

如果無法持續純母乳哺餵，家長面對的實際問題就是：羊奶配方與牛奶配方到底差在哪？台灣新光醫院小兒腸胃及營養專科劉明發醫師表示，可以先從母乳的重要營養組成來看。

劉明發指出：「母乳裡面很重要的幾個成分，包括蛋白質、脂肪跟寡糖。這些東西不只是提供營養，裡面有一些活性的成分，對小孩子的生長、消化吸收，甚至腸道健康都有影響。所以我們在看羊奶配方的時候，也可以從這幾個方向來比較。」

羊奶蛋白質有何不同？凝乳較柔軟、消化特性受關注

在蛋白質方面，羊奶的酪蛋白組成以A2型為特色，αS1-酪蛋白（牛、羊乳中的一種主要酪蛋白）含量也較低。蛋白質進入胃部後會形成凝乳，而不同蛋白質組成會影響凝乳型態及後續消化。

劉明發表示：「羊奶裡面的蛋白質組成跟一般牛奶不太一樣，αS1-酪蛋白比較低，所以在胃裡面形成的凝乳會比較柔軟。從一些消化研究也可以看到，它在胃裡面的消化速度比較快，這對嬰幼兒的消化吸收來講，是值得注意的特色。」

全羊奶配方中的β-乳球蛋白及αS1-酪蛋白含量也較一般牛奶配方低，目前相關研究持續觀察不同蛋白質組成對嬰幼兒消化及健康的影響。

天然乳脂保留較多 影響消化吸收與排便表現

除了蛋白質，另一個差別在脂肪，全羊奶配方以完整羊乳為基礎，可保留約50％的天然羊乳脂，以及sn-2棕櫚酸（脂肪中棕櫚酸的一種排列形式，與脂肪及鈣質吸收有關）、乳脂球膜MFGM（包覆乳脂的天然膜狀結構）等成分。

談到乳脂球膜時，劉明發以母乳的形成方式解釋：「母乳在製造脂肪的時候，油脂本身很容易被破壞，所以乳腺會用一層膜把脂肪包起來。這層膜不只是保護油脂，裡面還有很多脂質、蛋白質等成分，都是嬰兒發展過程中會接觸到的營養。」這層包覆乳脂的結構就是乳脂球膜。除了包覆脂肪，其中還含有磷脂、膽固醇及多種蛋白質，因此也成為近年嬰幼兒營養研究持續關注的項目。

另一項sn-2棕櫚酸，則與脂肪及鈣質消化吸收、排便型態有關。劉明發現場也引用相關研究，指出全羊奶配方餵養嬰兒的糞便型態與母乳餵養組較為接近，反映不同脂肪結構在消化後可能呈現不同表現。

羊奶寡糖約牛奶6倍 有助支持腸道好菌

除了益生菌，家長在看腸道健康時，還可以注意「寡糖」。劉明發說明：「我們要有健康的腸道，好菌在腸子裡面也需要食物，這些寡糖就是它們可以利用的來源。母乳裡面有很多寡糖，而羊奶天然寡糖的含量跟牛奶比起來也比較高。」

羊奶天然寡糖含量約為牛奶的6倍，其中也含有部分可在母乳中找到的寡糖成分，可被雙歧桿菌等腸道菌利用，支持腸道菌相建立。

劉明發進一步指出，過去相關研究也從排便、溢奶、脹氣、哭鬧、食慾等面向觀察嬰兒使用不同配方後的情況，「以前可能只看寶寶有沒有長高、體重有沒有增加，現在會進一步去看他吃得舒不舒服、腸胃反應怎麼樣，甚至生活品質的表現。」

嬰兒羊奶配方常見問題

Q1：爸媽有異位性皮膚炎，寶寶一定會有嗎？ 不一定。家族史是重要風險因素之一，但異位性皮膚炎還與皮膚屏障、環境、腸道菌相等因素有關，並非父母有異位性皮膚炎，寶寶就一定會發病。 Q2：喝羊奶配方就不會有濕疹嗎？ 不是。GIraFFE Study觀察到的是不同配方組之間的發生風險差異，其中64％的降幅出現在父母具有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒。 Q3：羊奶配方和牛奶配方主要差在哪？ 兩者在蛋白質、脂肪及寡糖組成上有所不同。全羊奶配方可保留天然羊乳脂、MFGM及sn-2棕櫚酸等成分，羊奶天然寡糖含量約為牛奶的6倍。

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