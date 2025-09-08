化學工程媽媽為救濕疹兒創「食品級」護膚品　奪最愛天然品牌大獎

家中嬰兒經常搔抓至皮膚破損，自身的濕疹病情亦時好時壞，相信這些情景，是許多香港家庭徹夜難眠的困擾。Cindy Chu是一位畢業於多倫多大學化學工程系的媽媽，因為一份最純粹的母愛，由國際護膚品品牌的產品研發專家，搖身一變成為本地天然護膚品牌的創辦人，更成功榮獲HK01「親子最愛天然護膚品牌」大獎，為無數「同路人」帶來希望。



從母愛出發的初心 化工工程師媽媽成「濕疹救星」

品牌的誕生，源於一個最真摯的母愛故事。創辦人Cindy的孩子自出生後便飽受濕疹困擾，市面上林林總總的產品不但無法有效舒緩，有些甚至引起更多刺激。眼見孩子受苦，Cindy決定憑藉自身的專業知識「自救」。

曾任職於國際護膚品品牌、專修化妝品科學的她，對「綠色化學」充滿熱情，堅持只用對人體與環境友善的成分。她重新鑽研天然配方，親自為孩子調配護膚品。結果令人驚喜，這些充滿母愛的配方不僅安全，更在短短數天內成功舒緩並改善了孩子的濕疹，這份成功，成為了她創立品牌「Ms. Chu」的契機。

堅持「香港製造」！嚴選歐美有機認證成分

Ms. Chu堅持「香港品牌、香港研發、香港製造」，所有產品均在本地生產，確保品質與安全達到最高標準。品牌嚴格選用從歐美進口、並通過有機認證的植物成分，例如大家熟悉的乳木果油、可可油、蘆薈、金盞花等。

更重要的是，產品承諾不含類固醇、化學防腐劑、合成香料、酒精及色素，配方溫和純淨，即使是嬰兒、孕婦、蠶豆症（G6PD）患者及超敏感肌膚人士，都能安心使用。

口碑成就「濕疹專門店」難深受親子家庭信賴

憑著顯著的功效和安全的成分，Ms. Chu在用家群中迅速建立起「濕疹專門店」的良好口碑。品牌主打針對濕疹、紅疹、主婦手、頭皮屑甚至肌膚老化等問題的天然護膚方案，產品清晰分為嬰兒護理、媽媽護理及成人濕疹敏感肌護理三大類，深受關注天然生活、親子健康及環保理念的家庭歡迎。

這群用家在尋找安全、無副作用的護膚品時，不僅追求功效，更重視成分的安全性與品牌的誠信。他們願意為家人選擇「食品級護膚品」，而Ms. Chu正是這樣一個值得信賴的選擇。

不只護膚！推動回收、支持公平貿易的良心品牌

一個成功的品牌，除了產品質素，其社會責任同樣重要。Ms. Chu不僅關注客人的肌膚健康，更積極推動環保與可持續發展。品牌嚴格選用獲國際認證的天然有機、食品級純素、拒絕動物測試的原材料，並身體力行支持公平貿易。

此外，品牌採用節能減廢的生產技術，全面導入電子化辦公營運模式，更在門市設立回收站回收產品空瓶，鼓勵顧客一同參與環保行動，為地球出一分力。

屢獲殊榮實力肯定 門市遍佈港九新界

Ms. Chu的努力與實力備受市場肯定，曾榮獲「荷花至尊品牌」、「醫護人員至愛健康品牌」、「She.com Beauty Awards」及「Pure Beauty Awards London」等多個本地及國際獎項。品牌亦已於港九新界設立門市，並積極參與親子市集、健康展覽，與顧客建立真誠互動，讓更多人認識天然護膚的力量。

Ms. Chu不只是一個護膚品牌，它更是一份來自母親的關懷與堅持，在這個充滿化學添加的世界裡，為每一個家庭帶來最純淨天然的安心與希望。

(資料及相片由客戶提供)