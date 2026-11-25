懷孕期間經常忘記東西放在哪裡，甚至突然想不起原本熟悉的人名，這種情況被人稱為「一孕傻三年」。



美國貝勒醫學院研究團隊近期在《科學通報》（Science Bulletin）發表研究，發現懷孕期間持續升高的雌激素，可能干擾小鼠大腦中與記憶有關的神經迴路，造成暫時性的記憶障礙。

此外，研究團隊也對不同懷孕階段的女性進行記憶測試，發現部分記憶能力在懷孕後期出現下降，但小鼠實驗發現的作用機轉是否同樣適用於人體，仍有待進一步確認。

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孕期健忘並不少見 睡眠不足、壓力也可能影響記憶

「一孕傻三年」是真的嗎？美國雜誌《Parents》報導，懷孕期間出現健忘、注意力不集中等情況，常被稱為「懷孕腦（Pregnancy Brain）」或「媽媽健忘症（Momnesia）」。2023年刊登於《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）的一篇評論文章指出，過去研究發現，最多約8成孕婦自述曾出現某種程度的記憶力下降，但不代表她們的認知能力一定明顯受損。

加州大學洛杉磯分校大衛葛芬醫學院（David Geffen School of Medicine at UCLA）婦產科教授阿帕娜斯里達爾（Aparna Sridhar）表示，臨床上常有孕婦反映說話時突然忘記原本想說的內容，或忘記鑰匙放在哪裡，甚至記不住已安排好的行程等情況，多數人會以輕鬆、開玩笑的方式提起，但她也曾遇過少數症狀較嚴重的個案。

睡眠不足、生活壓力 也可能影響孕期記憶力

不過，孕期記憶力變化可能不只有荷爾蒙因素，美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校心理與腦科學系教授蕾貝卡史賓塞（Rebecca Spencer）指出，孕婦除了面臨睡眠品質下降，也可能因需準備嬰兒用品、安排產檢及處理其他家庭生活事務而承受壓力，這些因素都可能影響記憶及認知表現，但實際感受因人而異。

小鼠實驗發現 高濃度雌激素可能干擾記憶迴路

為了解釋孕期記憶力變化的生理原因，貝勒醫學院研究團隊建立小鼠模型，模擬孕婦懷孕期間雌激素長時間維持高濃度的狀態，觀察荷爾蒙變化對大腦神經活動及記憶能力的影響。研究資深作者、美國貝勒醫學院副教授Zheng Sun指出，實驗發現，持續偏高的雌激素會改變小鼠特定腦區的神經元活動，使部分神經細胞過度活躍，進而干擾與記憶力有關的神經迴路，造成記憶表現下降。

研究團隊進一步發現，這類記憶障礙具有可逆性，且實驗中的小鼠並未出現明顯的情緒相關行為變化，探索周遭環境的意願也未受到明顯影響，顯示雌激素可能主要影響特定認知功能，而非造成全面性的行為改變。此外，當研究人員透過基因技術移除小鼠下視丘特定神經元上的雌激素受體後，懷孕所引起的記憶障礙獲得改善，進一步支持雌激素可能透過相關神經迴路影響記憶功能。

人體研究發現孕晚期記憶表現下降 作用機轉仍待釐清

另一方面，為了探討這些情況是否可能發生於人類，研究團隊也針對不同懷孕階段的女性進行記憶測試，發現部分特定測試項目的記憶表現在懷孕後期出現下降，且與血液中的雌激素濃度存在相關性。不過，Zheng Sun副教授強調，目前小鼠實驗雖提供可能的生物學解釋，但尚不能證明人體的孕期健忘也是透過相同機轉造成，相關結果仍需更多人體研究驗證。

產後不一定立即恢復 睡眠與生活調整同樣重要

Zheng Sun副教授指出，孕期記憶變化通常在懷孕後期較為明顯，並可能在分娩後逐漸改善，但每個人的恢復時間並不相同。斯里達爾教授表示，孕期記憶力變化雖然通常是暫時性的，但仍可能影響日常生活及心理狀態，因此讓孕婦了解相關現象並提供適當支持相當重要。

針對改善方式，史賓塞教授建議，孕婦應優先重視睡眠，因為懷孕後期睡眠品質下降，本身就可能影響記憶力。此外，專家們也建議，可透過冥想、瑜伽等活動放鬆，並使用數位工具安排待辦清單、設定提醒通知，減少日常事務對記憶力的負擔，同時適時尋求家人或其他人際支持。史賓塞教授也指出，許多女性可能需要產後6個月至1年，才逐漸感覺恢復到原本的狀態。

突然意識混亂、劇烈頭痛 不宜一概歸因於懷孕腦

懷孕及產後出現輕微健忘不一定代表生病，但也不能將所有記憶問題都歸因於「懷孕腦」。除了懷孕期間的生理變化，失眠、焦慮、憂鬱等情緒問題及部分藥物，也可能影響記憶力與認知功能。Zheng Sun副教授提醒，若突然出現意識混亂、無法解釋的記憶空白，或持續且嚴重的頭痛，應盡速就醫；若健忘情況持續惡化或已影響日常生活，也應尋求專業評估。

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