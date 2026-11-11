孕期體重增多少合理？醫生拆解4類BMI增重標準　勿盲目進補兩人份

懷孕後體重增加是正常現象，但不少準媽媽擔心體重超標，刻意少吃又怕寶寶營養不夠。



台北新光醫院婦產科主治醫師何鎮宇提醒，孕期增重應依懷孕前BMI及胎兒生長狀況調整，吃太多或吃太少都可能增加母嬰健康風險。

相關文章：懷孕｜腰果富含鐵質、維他命K 適量進食有益胎兒 惟要注意2件事

+ 11

何鎮宇指出，孕期增加的體重不只有寶寶，還包括胎盤、羊水、血液量，以及乳房和子宮的變化。若體重增加過多，可能與妊娠糖尿病、妊娠高血壓、胎兒過大及剖腹產風險上升有關；增加不足，也可能影響胎兒生長，提高低出生體重或早產風險。

孕期應增加多少體重，首先要看懷孕前的BMI。單胞胎孕婦整個孕期的建議增重範圍：

孕前BMI低於18.5者約增加12.5至18公斤；

BMI介於18.5至24.9者約增加11.5至16公斤；

BMI介於25至29.9者約增加7至11.5公斤；

BMI達30以上者約增加5至9公斤。



若懷有雙胞胎、孕吐嚴重，或原本有糖尿病、高血壓等疾病，則需要另外評估。

何鎮宇建議，準媽媽不必每天因體重數字緊張，可固定使用同一台體重計，在相近時間每週測量一至兩次，觀察一段時間的變化。懷孕初期可能因孕吐而體重增加不多，甚至稍微下降，中後期才會逐漸穩定增加。不過，若短時間體重快速上升，又合併臉部或雙手明顯腫脹、頭痛、視線模糊或上腹疼痛，應盡快就醫，評估血壓及子癇前症風險。

飲食方面，寶寶需要的是完整營養，而不是吃兩人份。懷孕初期通常不必刻意增加太多食量，中後期再依活動量、體重變化及胎兒生長調整。每餐可搭配全穀雜糧、蔬菜及豆魚蛋肉類，減少含糖飲料、油炸及加工食品；嘴饞時可選擇無糖乳品、豆漿、雞蛋或少量堅果，若有孕吐或容易脹氣，也可以少量多餐。

對多數孕期狀況穩定的準媽媽，適度活動也有助於體重管理。何鎮宇建議，可逐步累積每週約150分鐘中等強度活動，例如散步、快走、孕婦瑜伽、游泳或固定式腳踏車。活動時若仍能說話、但無法輕鬆唱歌，就是簡單的強度判斷方式；若出現出血、破水、規律宮縮、胸痛、呼吸困難或暈眩等情況，應停止運動並儘快就醫。

何鎮宇提醒，體重超過建議範圍不代表應立即減肥，若增加太快，可從飲料、零食及活動量逐步調整；若增加不足，則要確認是否有孕吐、食慾不振或營養攝取不足。產檢時也會一併評估血壓、血糖、水腫、胎兒大小、生長曲線及羊水量，不必因單次體重變化過度責怪自己，應依母體與寶寶的實際狀況調整。

相關文章：產檢｜那些超聲波照片怎看得懂！這醫生決定花創意幫助每位準爸媽

+ 4

延伸閱讀：

39歲乳癌患者凍卵保生育 2年後成功懷孕

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】