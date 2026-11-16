林溥來棄喇沙情意結安排兒子入讀CAIS 為何CAIS成藝人家長首選？

TVB著名主持人Patrick Sir（林溥來）與太太關宛珊婚後育有一子林若嘉（Preemo），兒子轉眼間已經5歲，並於伽利利國際幼稚園就讀。Patrick Sir 一直存有喇沙情意結，渴望兒子成為「喇沙仔」。不過，夫妻二人認為兒子性格未必適合傳統名校，近期更讓兒子參加宣道國際學校的面試並一擊即中獲校方錄取，於是，Preemo 便從伽利利國際幼稚園K2畢業後便直接入讀宣道國際學校的Prep班，其後更可直升小學一年級。



喇沙舊生Patrick Sir棄世襲優勢！揭因材施教轉讀CAIS三大育兒考量

Patrick Sir 為傳統名校喇沙書院舊生，心中也有喇沙情意結，他指起初也渴望兒子成為「喇沙仔」。不過，經過重重考慮後，決意讓兒子報讀宣道國際學校，希望國際學校教學模式及方針能讓兒子盡情探究而不受限制。

Patrick Sir 續指從日常相處中，Preemo 好發問、傾向活動式學習的性格、日常生活更是興趣多元化，曾主動要求學習籃球、劍擊、游水、畫畫及Robo coding（砌機械人）等等，並不是單方向父母安排的。

於是，他與太太認為兒子性格或者可以一試國際學校。其後，Preemo 參加宣道國際學校面試並獲校方錄取，現時便從伽利利國際幼稚園K2畢業後直接入讀宣道國際學校的Prep班，其後更可直升小學一年級。

Patrick Sir不時獲邀舉辦講座，分享閱讀的重要性。（IG：@kimmykwanb）

【專訪回顧】自主學習比死記硬背重要？Patrick Sir：課程不合身非孩子之過

早於兩年前01親子的Patrick Sir專訪當中，他指「每個人需要的學習環境不同，而每間學校的特色不一樣」，強調因材施教至為重要，學生追不上功課進度未必是小朋友問題，反而是學校課程未必適合他們。要小朋友將來發展更好，了解子女的需要以及合適的學習環境為首要考量的。

專訪｜Patrick Sir重視自主學習及解難能力 仔仔升學首選IB課程

Patrick Sir在訪問時強調自主學習的重要性，小朋友在學習階段應自行探索知識，具備自我解決問題能力，這些技能終身受用。

陳慧琳兒、姚焯菲皆同校！盤點宣道國際學校 CAIS 吸引亮點

位於荔枝角的宣道國際學校（CAIS）有平民國際學校之稱，近年更成為多位藝人家長的心頭好，例如姚焯菲（Chantel）、陳慧琳兩名兒子（蝦餃仔、小籠包）、陳敏之兒子（雷子樂）等等。

對比其他的國際學校，CAIS 提供多元化國際課程，包括加拿大亞伯達課程、IBDP以及AP課程，並設有一條龍升學架構。CAIS 涵蓋預備班（5歲）至十二年級（17至18歲）， 該校在課程設計上採取分階段銜接模式及一個月適應緩衝期。若然學生在十一年級轉讀 IBDP，後來發現無法應付IBDP 的高強度課業，仍可退回亞伯達課程繼續升學。相信彈性的學習安排，亦是吸引家長的主因。

做姚焯菲師弟!（IG：@kimmykwanb）

Chantel的學生Look。（IG@caisbv）

宣道國際學校。

幼稚園直升十二年級！深入拆解CAIS「亞伯達+IBDP+AP」高中三軌分流與緩衝機制

分階段銜接模式 基礎階段（預備班至十年級） 全線採用加拿大亞伯達省 Alberta 課程。該學制在國際學生能力評估計劃 PISA 中長期位居前列，並強調人文、科學與藝術科目均衡發展，同時將普通話列為預備班至六年級的必修科（而在七至十二年級轉為選修），以達到培育學生穩定雙語能力的要求。 高中分流（十一至十二年級） 當學生升讀十年級時，校方按其學術表現及升學目標而進行評估，直至十一年級正式分流為三條升學路徑，包括繼續修讀亞伯達省高中文憑課程、在亞伯達課程基礎上選修逾15科美國大學先修課程（AP，Advanced Placement），或轉軌修讀國際文憑大學預科課程（IBDP，International Baccalaureate Diploma Programme）。

宣道國際學校申請時間表、面試關卡

就Patrick Sir兒子案例，Prep 及 G1 申請入學截止日期慣常為 10 月底，而 G2–G12 則在 12 月中；對於各年級評估模式，低年級英語篩選與家長面試，而高年級則有 3 小時英數筆試。

宣道國際學校首年入學門檻逾70萬？合計學費及個人資本費

除基本學費外，新生入學須處理建校相關費用。2026/27 學年 Prep 班全年學費港幣 141,500 元，若加上首名子女 560,000 元的個人資本票據及報名評估費，首年總支出達 703,000 元（或可改選每年繳交約 28,000 至 30,000 元建校費）。

而家長可二選一，其一是每年繳交約港幣28,000至30,000元的年度建校費；其二是購買面值港幣560,000元（首名子女）的可轉讓個人資本票據（Individual Capital Note），以豁免每年的建校費。若連同港幣1,500元報名費（預備班至小學三年級，＄1,800 四年級至十二年級）計算，一名5歲預備班新生若選擇購入資本票據，首年入學總開支為港幣703,000元。

同時，CAIS 設兄弟姊妹學費減免機制，第二名就讀子女可獲10%學費折扣，第三名減免15%，第四名減免20%。