天氣轉冷變得乾燥，主婦手又復發？主婦手令不少常做家務的媽媽非常頭痛。究竟主婦手的成因是甚麼？又有甚麼方法可以改善？以下拆解主婦手的成因及症狀，整理5大紓緩方法，並附日本生活雜誌《LDK》2026年平價潤手霜排行榜供家長參考。



甚麼是主婦手？接觸性皮膚炎2大成因

主婦手又稱為接觸性皮膚炎（Contact Dermatitis），可分為刺激性皮膚炎和過敏性皮膚炎。

刺激性皮膚炎（Irritant Contact Dermatitis，ICD）由接觸直接損害皮膚外層的物質引起，例如肥皂、洗潔劑、消毒劑、漂白劑、化學溶劑，甚至是水。

過敏性皮膚炎（Allergic Contact Dermatitis，ACD）由接觸導致免疫系統產生過敏反應的物質引起，例如金屬、化妝品、塑膠、指甲油等。

家庭主婦長期接觸梘液、洗潔精、洗衣粉等清潔用品，可能會破壞皮膚屏障，令雙手水分流失、皮膚乾燥，降低皮膚對外界刺激的抵抗力，增加患上皮膚炎的風險。

主婦手的常見症狀包括皮膚痕癢、乾燥脫皮、紅腫、起水泡，嚴重時更可能滲液或流膿，患處皮膚可能變得粗糙、增厚。冬天天氣乾燥，是主婦手發作高峰期。

主婦手又稱為接觸性皮膚炎，可分為刺激性皮膚炎和過敏性皮膚炎。（Freepik）

紓緩主婦手5大方法

1. 減少接觸刺激物：避免雙手直接接觸刺激性源頭，例如洗潔精、洗衣粉等清潔用品，雙手也應避免長期沾水。做家務時可以戴上防水手套避免直接接觸。

2. 勤搽潤膚霜：洗手後可以塗抹無香料的潤膚霜或凡士林，幫助鎖住水分、修復皮膚屏障，並改善乾燥痕癢。皮膚沒有傷口或龜裂時，可使用含有低濃度尿素的潤手霜，幫助保濕及減少水分流失。

3. 避免使用熱水：洗手時應避免使用熱水，改用溫水以及溫和無香料的清潔產品，以免刺激皮膚及加劇乾燥。

4. 避免抓癢及刺激患處：皮膚痕癢時可短暫冷敷，應避免抓癢，以免抓傷皮膚或加劇發炎。

5. 按需要接受藥物治療：如果皮膚持續紅腫、痕癢、發炎，甚至症狀持續惡化，應盡快求醫，並按醫生指示使用外用類固醇等藥物。

2026日本《LDK》平價潤手霜評測！21款性價比排名

日本生活雜誌《LDK》聯同多名專家，實測市面上21款售價約1,000日圓以下的平價潤手霜，從保濕力、使用感、成分及耐溫水性四方面評分。

- 保濕力方面，測試人員會觀察塗抹潤手霜後的保濕效果。

- 使用感方面，會比較產品的黏膩程度、延展性及包裝便利度。

- 成分方面，專家會檢視產品是否含有保濕和預防粗糙的有效成分。

- 耐溫水性方面，則會測試潤手霜在經過溫水沖洗後的殘留程度。

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