天氣乾燥誘發主婦手復發？附日網平價潤手霜排行榜最平$5.5起入手
天氣轉冷變得乾燥，主婦手又復發？主婦手令不少常做家務的媽媽非常頭痛。究竟主婦手的成因是甚麼？又有甚麼方法可以改善？以下拆解主婦手的成因及症狀，整理5大紓緩方法，並附日本生活雜誌《LDK》2026年平價潤手霜排行榜供家長參考。
甚麼是主婦手？接觸性皮膚炎2大成因
主婦手又稱為接觸性皮膚炎（Contact Dermatitis），可分為刺激性皮膚炎和過敏性皮膚炎。
刺激性皮膚炎（Irritant Contact Dermatitis，ICD）由接觸直接損害皮膚外層的物質引起，例如肥皂、洗潔劑、消毒劑、漂白劑、化學溶劑，甚至是水。
過敏性皮膚炎（Allergic Contact Dermatitis，ACD）由接觸導致免疫系統產生過敏反應的物質引起，例如金屬、化妝品、塑膠、指甲油等。
家庭主婦長期接觸梘液、洗潔精、洗衣粉等清潔用品，可能會破壞皮膚屏障，令雙手水分流失、皮膚乾燥，降低皮膚對外界刺激的抵抗力，增加患上皮膚炎的風險。
主婦手的常見症狀包括皮膚痕癢、乾燥脫皮、紅腫、起水泡，嚴重時更可能滲液或流膿，患處皮膚可能變得粗糙、增厚。冬天天氣乾燥，是主婦手發作高峰期。
紓緩主婦手5大方法
1. 減少接觸刺激物：避免雙手直接接觸刺激性源頭，例如洗潔精、洗衣粉等清潔用品，雙手也應避免長期沾水。做家務時可以戴上防水手套避免直接接觸。
2. 勤搽潤膚霜：洗手後可以塗抹無香料的潤膚霜或凡士林，幫助鎖住水分、修復皮膚屏障，並改善乾燥痕癢。皮膚沒有傷口或龜裂時，可使用含有低濃度尿素的潤手霜，幫助保濕及減少水分流失。
3. 避免使用熱水：洗手時應避免使用熱水，改用溫水以及溫和無香料的清潔產品，以免刺激皮膚及加劇乾燥。
4. 避免抓癢及刺激患處：皮膚痕癢時可短暫冷敷，應避免抓癢，以免抓傷皮膚或加劇發炎。
5. 按需要接受藥物治療：如果皮膚持續紅腫、痕癢、發炎，甚至症狀持續惡化，應盡快求醫，並按醫生指示使用外用類固醇等藥物。
2026日本《LDK》平價潤手霜評測！21款性價比排名
日本生活雜誌《LDK》聯同多名專家，實測市面上21款售價約1,000日圓以下的平價潤手霜，從保濕力、使用感、成分及耐溫水性四方面評分。
- 保濕力方面，測試人員會觀察塗抹潤手霜後的保濕效果。
- 使用感方面，會比較產品的黏膩程度、延展性及包裝便利度。
- 成分方面，專家會檢視產品是否含有保濕和預防粗糙的有效成分。
- 耐溫水性方面，則會測試潤手霜在經過溫水沖洗後的殘留程度。
日本《LDK》實測A級平價潤手霜推介
產品
價格
總分
推薦重點
HEPATREAT
藥用肝素保濕護手霜
¥940
（約HKD46.5）
4.2
-防水配方，減少補塗次數
-提供持久保濕保護
-含活性成分，有效緩解粗糙及乾裂
TOPVALU
10%尿素乳霜
¥498
（約HKD24.5）
4.1
-含有效成分，可緩解手部粗糙和乾裂
-使用方便，物超所值
BIO-RAL
柔滑保濕護手霜（無香料）
¥1122
（約HKD55.3）
3.94
-形成滋潤保護膜，持久保濕
-質地清爽不黏膩
PAX NATURON
天然柚子護手霜
¥880
（約HKD44）
3.94
-長時間保持滋潤
-一體式瓶蓋設計，方便開關
&honey Deep Moist
深層滋潤護手霜
¥738
（約HKD37）
3.81
-黏膩感低、容易推開
-塗抹後雙手感覺滋潤
日本《LDK》實測B級平價潤手霜
產品
價格
總分
推薦重點
DAISO
高含量乳木果油護手霜（桂花香）
¥110
（約HKD5.5）
3.71
-質地濃厚滋潤，為雙手補充水分
ReLUCE
小蒼蘭光澤香氛護手霜
¥507
（約HKD25）
3.51
-質地容易推開，保濕力達合格水平
-成分評價優秀
hiritu
保濕鎖水胺基酸護手霜Moist（杏桃及茉莉香）
¥725
（約HKD36）
3.37
-質地容易推開，保濕力尚可
-用溫水洗手，護手霜仍能留在手上
Mentholatum 曼秀雷敦
Hand Veil手部粗糙護理霜
¥439
（約HKD22）
3.34
-添加雙重預防皮膚粗糙的有效成分
DRESS&CODE
運動型護手霜
¥880
（約HKD43.5）
3.27
-保濕力足以應付日常使用
-使用感及成分評價尚可
產品
價格
總分
推薦重點
Matsu Yama松山油脂
M Mark 柚子護手霜
¥856
（約HKD42）
3.22
-質地清爽不黏膩
-採用一體式瓶蓋，方便使用
Country & Stream
輕潤蜂蜜護手霜
¥550
（約HKD27）
3.08
-質地不黏膩，容易塗抹
-包裝設計方便使用
Kneipp
peaceful moment
¥795
（約HKD39）
3.02
-質地不黏膩，雙手保持滋潤
-容易推開，包裝設計方便使用
MUJI 無印良品
精油香氛潤手霜（依蘭及橙香）
¥890
（約HKD44）
2.96
-質地偏厚實，但容易推開
-不黏膩，使用感舒適
LIPS and HIPS
潤手霜（木蘭麝香）
¥1100
（約HKD54）
2.94
-耐溫水，不需頻繁補搽
-質地清爽，容易推開
Glisomed加素美
特效修護潤手霜（清柔香味）
¥880
（約HKD43.5）
2.87
-質地水潤，迅速吸收
-不易黏膩，使用感舒適
日本《LDK》實測C級平價潤手霜
產品
價格
總分
推薦重點
LACTIQUE BEAUTE
Skin Yogurt Hand Cream（無香料）
¥990
（約HKD49）
2.77
-質地容易推開、貼合肌膚，不黏膩
-一體式瓶蓋設計，方便使用
Laundrin
Good Tea Time（烏龍茶香）
¥1100
（約HKD54）
2.64
-質地不黏膩，容易推開
-含保濕成分，成分評價尚可
Atrix
Beauty Charge Premium Tone Up Hand Cream（櫻花香）
¥831
（約HKD41）
2.61
-質地容易推開，不易黏膩
-令雙手肌膚整體更顯明亮
Wonder Honey
Savon Bebe護手霜
¥880
（約HKD43.5）
2.42
-質地清爽、容易推開，不黏膩
-尺寸小巧，方便攜帶