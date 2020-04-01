【媽媽必讀】熬夜1年肥10kg？ 提神可飲滴雞精？比較4款誰最啱飲

近期大家多留在家抗疫，是時候需要進食補品，例如滴雞精進補一下！不少媽媽亦需要Home Office。不過有媽媽指這段抗疫期間長胖不少，除了因為留在家不時口痕吃多了，照顧小孩也減少了外出運動，更重要的是Work From Home比平日工時更長、更忙，天天熬夜工作，隨時24小時On Call，變相沒有休息時間，真的有苦自己知。熬夜不但傷肝傷身，更有專家指出熬夜會容易長胖，熬夜1年有機會令體重增加10公斤！

熬夜傷肝傷身，是時候需要進食補品進補一下！（田原香@Facebook）

日本肥胖醫學專科醫師左藤桂子在《生理時鐘睡眠瘦身書》中寫到，如果長時間維持「夜瞓」的話，體內當中的「生長激素」令到身體無法自然分解脂肪，有機會在1年間肥10公斤。

Work From Home比在辦公室的工時更長、更忙。（Unsplash）

在保健食品中，大家都很熟悉雞精，但時下更流行「滴雞精」，恆溫滴釀出雞的營養精華，保留豐富蛋白質，味道鮮甜香濃。一隻雞大概只能滴出2-3包滴雞精，因此普遍滴雞精的價錢比雞精貴，但營養價值比起一般雞精高得多，可用作調理身健，迅速提神補氣血，小童、孕婦、長者都適合飲用，難怪極具人氣！

市面上多個滴雞精品牌中，哪個品牌最好、最啱飲你？田原香、鴻福堂、老協珍、王朝這幾個品牌最受歡迎，現從味道、使用雞種、口味選擇和價錢4方面，比較4大品牌哪個較優勝！

按下圖看4大滴雞精品牌比較結果：

滴雞精比較1：使用雞種

滴雞精最主要的製作材料便是雞，因此使用的雞種會直接影響產品的味道和營養價值。鴻福堂滴雞精用冰鮮西班牙雞，勝在香港製造。老協珍和王朝使用上等老母雞，不含激素。而田原香滴雞精更採用台灣走地雞，天然方式飼養雞隻，不投藥也不打針，堅持放養滿150天，雞隻正值青壯年，營養豐富，肉質新鮮，膠質飽滿。

田原香更採用台灣走地雞。（田原香@Youtube）

滴雞精比較2：味道

以原味滴雞精作比併，4個品牌中，老協珍熬雞精是唯一加豬肉和水熬煮，即並非百份百的滴雞精，味道香濃有層次，但雞味則相對較淡。而其他3個品牌的滴雞精也不加水，滴滴珍貴，當中以田原香滴雞精最香醇濃厚，入口較黏口，啖啖精華，並帶紅棗甘甜，稍為優勝。

田原香最香醇濃厚，入口較黏口，啖啖精華，並帶紅棗甘甜，稍為優勝。（田原香）

滴雞精比較3：口味選擇

鴻福堂和老協珍的滴雞精只有1款，王朝則有6款，至於田原香的口味款式選擇最多，有15款，每款採用不同材料，針對不同體質，亦有小童、孕婦適合的款式。

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滴雞精比較4：價錢

以原味滴雞精的價錢作比較，田原香最抵，$7.42/ml，其次則為王朝。

田原香CP值最高！（田原香@Facebook）

總論：田原香CP值最高！

經過以上各方面的比較過後，田原香滴雞精以台灣走地雞的濃香味道、極多選擇及最抵價錢完勝，值得一試！而滴雞精亦去除油膩感和高熱量，啖啖精華含有超高蛋白營養、零脂肪激素、低納量，適合兒童、孕婦、坐月子、哺乳婦女、長者、手術前後飲用，一般男士和女士亦適合飲用，作平日保養。而且，滴雞精特別適合長期熬夜、工作困倦人士，可以補氣養血、溫中益氣、提神補虛、能增強免疫力、幫助恢復體力、提升集中力。

按下圖看適合飲用滴雞精人士及功效：

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按下圖看滴雞精飲用方式：

按下圖看滴雞精的製作過程：