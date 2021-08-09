立秋水果│中醫分享吃對6款時令水果清熱潤燥　原來西瓜已經唔啱食

已到二十四節氣的立秋，但香港天氣悶熱依然，卻未見涼意，由於正值暑假，小朋友依然跑跑跳跳，好動的他們容易流汗如雨，出現口乾卻不想喝沒有味道的開水，註冊中醫師陳綺琪建議家長可以多給小朋友吃水果，想食得健康又想養生，便要注意當中宜忌。



夏天吃瓜，秋天吃果

小朋友陽氣本盛，動輒流汗，多吃西瓜、冬瓜這類水果不單消暑還解渴補津液，但是秋天便要開始注意調養與秋天對應的臟腑-「肺」，選擇潤燥的水果，現在開始可以多吃酸酸甜甜的水果。

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不過話雖如此，在香港立秋了，日間天氣還是十分炎熱，暑熱未消，加上香港天氣四季潮濕，“潤”這一個字還是要小心慎用，不用滋潤太過。家長可注意立秋後，小朋友易有以下症狀，

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另外，很多家長可能都提醒小朋友或自己要多喝水，坊間常說的每天8杯水，陳醫師表示這個說法其實都是僅供參考，暫時未有研究指出每人每日飲多少水才是最好。她說:「中醫角度來講，每人體質不同，尤其是脾胃虛的小朋友，經常投訴口淡淡，口乾得來又不想喝水。首先脾胃虛會導致痰飲（多餘水液）留在體內，令人周身疲倦、口淡淡、食慾減、便爛/黏、濕疹、鼻敏感及其他腸胃問題等等。」

兒童喝水宜忌:

她認為體內多餘水液影響脾胃生化氣血，不能滋養皮膚口腔，導致口乾但不想飲水，口淡淡想飲食濃味滋膩之物，搞到脾胃越來越差，惡性循環。她說:「喝水雖然重要，但這種情況反而不要喝太多，否則身體承受不了，將多餘的變成垃圾。」

*每人體質不同，以上資訊僅供參考，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

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謝醫師表示喜歡在大熱天時吃凍食降溫者要注意：「由於剛開始吃生冷食物，會有一時之快，但一段日子過後，脾陽受損，反過來容易出現脘腹脹悶﹑腹瀉等脾虛症狀，慢慢演變成『外熱內寒』的體質，即常覺身熱，但又怕冷；或一吃生冷則出現胃腸不適的症狀。 」

「冬吃蘿蔔夏吃薑」即是指夏天適當吃薑，有助化解體內寒濕謝醫師說：「子薑經過糖、醋醃製後酸甜開胃，又沒有老薑﹑肉薑般辛辣，一星期吃上數片，對小朋友和大人有保健作用。」

要預防夏天的暑濕感冒，謝醫師說:「建議下雨的時候，天氣稍涼，家裡就不要吹冷氣，讓身體有『微微汗出』逐出體內寒濕的機會，『寒性收引』 常開冷氣易令身體的調節機制變得遲鈍，不能適應氣侯變化而容易感冒。」

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「透過經絡的作用和夏天三伏天的氣侯特點，從而提升身體陽氣，預防虛寒性疾病於冬天加重。對於有痛經、月經不調的婦女，揀選合適的婦科穴位；如子宮穴、中極穴、三陰交…等，亦能達到調經止痛的作用。由於不用吃藥，因此對小朋友和大人，均是簡單便捷的中醫特色療法。」

除了進行天灸療法外，謝醫師表示小暑後人體因高溫汗孔開泄以散內熱，「但汗出過多，亦容易耗氣傷津，因此亦可以準備以下湯水，益氣養陰，以迎接盛夏的高溫。」

按圖即睇適適合全家大小飲用的「小暑」湯水:

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