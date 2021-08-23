兒童近視｜經常瞇眼、側頭就係近視先兆？視光師：要留意8個情況

疫情以來，留家及使用電子產品的時間增多，隨時令孩子的近視惡化！除了降低學習效率，近視更會增加患上嚴重眼疾的風險。若孩子的視力出現問題，家長可如何及早察覺？有視光師建議，家長可留意8種先兆，以及教孩子護眼10式，防患於未然！



激光矯視不減眼疾風險

香港中文大學曾於2019年發表一項近視調查，表示香港學童的近視比率為全球最高。事實上，近視不但令學童的遠距離視力模糊、降低學習效率，還會令眼球過份拉長（眼軸增長）。隨著近視度數加深，將增加將來患上嚴重眼疾的風險，例如近視性黃斑病變及視網膜脫落。

按圖即睇患上近視的8個先兆：

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不少家長認為即使孩子有近視，戴上眼鏡或長大後進行激光矯視，便沒太大問題。但事實上，近視所伴隨的眼軸增長，在矯正視力後亦不會復原，換言之患上嚴重眼疾的風險並不會改變。處於發育階段的兒童，近視容易大幅度加深，因此家長宜時刻提醒孩子留意導致近視的潛在風險，減低患上近視的機會，或減慢近視加深的速度。

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按圖即學護眼10式：

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留意孩子小動作

註冊視光師吳耀輝提醒，家長要留意家居潛藏的近視陷阱：「我們在家時通常比較放鬆，但為了保護學童視力，尤其是疫情期間，家長亦不能鬆懈。在家學習除了大幅增加學童使用電子產品的時間，若家居照明或光線不足，更會進一步增加近視加深的風險。家長亦應盡量減少小朋友於學習時間外使用電腦、電視、手機的時間。」

他補充，年紀較小的兒童或未有能力告知家長視力出現問題，家長宜多加留意子女的日常生活及小動作，若發現他們頻繁出現瞇眼看東西、經常側頭、閱讀距離愈來愈短、眼睛容易疲勞、容易眼乾、經常頭痛、看黑板有困難或學習成績變差的情況，應盡快預約註冊視光師，為小朋友進行眼睛檢查。

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