白露24節氣│中醫媽媽分享2款清熱潤肺湯水　早上沖一種飲品防乾咳

香港天氣雖仍悶熱，但不經不覺，明天(9月7日)已踏入秋天第三個節氣「白露」。註冊中醫師謝嘉雯表示香港白露後，早晚已溫差較大，天文台預計日間最高溫度由33 度下降至27度，特別要注意飲食及養陰補肺，以防肺氣受損。



謝醫師提到民間諺語「過了白露節，夜寒日裡熱」，即代表「白露時晝夜溫差漸大，中午雖然氣候溫和，但一早一晚已轉涼。香港白露前後，仍有雷暴警告，時下秋雨。俗話說『一場秋雨，一場寒』，因此飲食宜辛涼甘潤、養陰補肺，以防肺氣受損。」謝嘉雯說。

「白露」前後，身體需要健脾益氣，滋陰養胃，謝醫師建議大家可吃以下食物，以以打好底子過度到冬季。

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以蠔豉為食材製作菜式

由於有不少家長特別關心小朋友補鈣問題，謝醫師建議家長可在「白露」前後以蠔豉為食材製作菜式，她說：「蠔豉是把蠔肉生曬而成。《本草綱目》記載：蠔肉『多食之，能細活皮膚，補腎壯陽，並能治虛，解丹毒』，而蠔本身含有豐富磷質，磷質有助鈣質吸收，因此加點蠔豉，除了令湯水更鮮味，亦助補鈣。 」

初秋避免進食辛辣燥熱食物

由於秋天前半段以溫燥為主，謝醫師表示對素體津液不足之人，容易因秋燥而有上火症狀；如咽乾鼻熱、易長口瘡等。她建議：「花旗參屬補氣藥的清熱之品，既能清熱，又能益氣養陰，有助對抗秋天氣候變化引起的『秋乏』。此時避免進食辛辣燥熱的食物，以免傷津，大家可以早上可喝杯暖水或蜂蜜水滋潤咽喉，以防乾咳，但蜂蜜水宜兩歲後才像用，以防敏感症狀。」

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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