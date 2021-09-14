陳倩揚將8種仔女不愛的食物變美味　低升糖食物提升專注力

家長都想子女能夠均衡飲食，吸收不同食物的營養素，但有些食物，無論家長如何軟硬兼施，都難令小朋友乖乖吃下。星級媽媽陳倩揚（Skye）育有兩子一女，她在Facebook分享健康飲食料理及減肥瘦身心得，成功吸引16萬Followers，家中3個寶貝也被媽媽烹調的菜式配搭吸引，不但喜歡吃蔬菜，就連大部分小朋友難以接受的紅菜頭、納豆等食材，也挑戰成功。

攝影：黃舒慧



陳倩揚日前擔任Green Monday x OmniFoods 「新嚟．小廚神」烹飪比賽頒獎典禮嘉賓評判，由於當日活動主題是素食，向來擅長運用不同健康食材配搭出有營養的美食佳餚的她，原來有不少心得令小朋友吃蔬菜。

她說：「如果想小朋友食菜，首先自己不要覺得有壓力，因為我在家中自己都會食一些不易被人接受的食物，但我從來沒有要求小朋友跟我食，但當佢哋見到我食得好好味，就自然想跟住試試。媽咪成日都食，爬到一粒都唔剩，納豆發酵的味道，就好似榴槤咁有人唔鍾意，有人好鍾意，我細仔好鍾意食榴槤，大仔唔鍾意，成件事我沒有迫佢哋，佢哋願意試就試，用這種方法去令小朋友試不同食物，我反而覺得無壓力，小朋友覺得好奇去試，開咗唔鍾意食我包底，又唔好鬧佢哋。」

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將8種小朋友不喜歡的食物變美味：



1. 紅菜頭



紅菜頭被譽為超級食物，含有豐富的胡蘿蔔素，抗氧化能力高，高纖維、低熱量和少澱粉質，能促進腸道蠕動，清除宿便。

倩揚：「我自己常常飲的蔬菜湯，當中有紅菜頭、西芹、蕃茄、洋蔥、 紅蘿蔔、椰菜，有少少鹽、少少糖，半個鐘就煲好，但西芹與紅菜頭都是小朋友不喜歡的食物，我會mix and match，本身湯底喜歡用昆布去淆味，可能因為有些海水味，小朋友又幾鍾意，最近三個小朋友都清晒所有蔬菜同飲晒成盤湯，我覺得好開心。」

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2. 納豆



納豆是日本歷史中的健康食品，它由大豆發酵而成，富有植物性蛋白質、被稱為天然賀爾蒙的大豆異黃酮，還有維他命B1、維他命E、水溶性食物纖維等，不過重點是經過發酵後的納豆菌擁有獨特的納豆激酶，產生維他命K2，幫助鈣質吸收，強化骨骼防止老化、幫助血液循環。

倩揚：「因為我本身好鍾意食納豆，但從來沒有要求小朋友食，但可能見我食得多，又見到我加紫菜，當佢哋睇到我食納豆時，就會成日都問:『媽咪，妳食緊啲咩？點解啲味咁？』直到佢哋最近睇到一個日本電視節目講納豆，知道納豆有好多好處，於是佢就拎來試。」

她續說：「二哥見到大哥試又跟住試，阿妹見到兩個哥哥試，又跟住食，一pack納豆三盒，一次就會冇晒，佢哋自己會去雪櫃拎，會放在豆腐上食，其實大多數人是接受不了納豆的味，但豆腐是豆類製品，納豆也是豆類製品，二者原是好朋友，兩樣食物放在一吃，是可以遮蓋了很多人不喜歡納豆的那種味道，加紫菜、加少少日本醬汁，味道就會好味。」

3. 牛蒡



牛蒡是十分有益的食材，有「東方人蔘」的美譽，經常與「養生」扯上關係，不少人愛自己煲牛蒡茶飲，希望藉著它降膽固醇和降血糖等。

倩揚：「我會用來整大阪燒，大阪燒除了落椰菜，也可以落牛蒡絲，因為好多小朋友都喜歡大阪燒的形態，所以將牛蒡絲放入去一齊煮，口感更好，小朋友會不知不覺食咗落肚。」

4. 淮山



淮山能補脾養胃、益腎補肺生津，常用於消化不良、食慾不振、久瀉不止、肺虛喘咳、是中醫認為能養陰生津，及健脾的食材，而所有淮山都含有可溶性纖維，能推遲胃內食物的排空，有助消化及控制飯後血糖升高。

倩揚：「我會將准山磨到好碎，或者刨碎，特別是淮山的黏性可以做到餃子的餡，好味又有益；又或者用來炒飯也可以。」

5. 燕麥



燕麥含有豐富的水溶性膳食纖維、維他命B雜、植物性蛋白質、鉀、鎂、磷、鈣、鐵等營養素，常被拿來替代白米。

倩揚：「整Pizza時加燕麥入餡料當中，是可以令小朋友在不知不覺吃了原先不喜歡的食物，也沒有想像中那麼抗拒。」

6. 原味乳酪



原味乳酪含豐富蛋白質及鈣質，是常見的早餐食物之一。

倩揚建議大家買定較多的食材放在雪櫃，「我成日都說雪櫃有咩用咩，大家可以放假攞一至兩小時去超級市場想定買什麼，如果要小朋友有足夠能量，蛋白質是不可或缺，還有適當的纖維很重要，但小朋友也不能夠完全沒有碳水化合物。」

她指早上整一個很靚的乳酪杯，可放入乳酪、水果、南瓜籽、穀物脆脆，但要避免相對高糖分的粟米片，「家長要學睇營養標籤，但如果朱古力味波波呢類太甜糖份太高，可能就只能夠放兩至三粒，不能夠成杯都是，再加入新鮮的水果，如果要揀有水果味的乳酪，就不如買原味，再加新鮮水果；小朋友一定喜歡吃士多啤梨、藍莓味乳酪，但相對高糖，想要健康，原味乳酪在再加藍莓、奇異果、芒果。」她說。

7. 龍舌蘭蜜



龍舌蘭蜜（Agavins）是天然糖分，不易被身體吸收和消化，更可作為膳食纖維，幫助排便 ，同時也是升糖指數低的食物，有助提升小朋友專注力、記憶力等。

倩揚:「如果想要甜味，可以在乳酪加少少龍舌蘭麥，也是低升糖指數。」

8. 原型澱粉(薯仔/南瓜/蕃薯)



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原型澱粉對身體健康好，能幫助肌肉生成及燃脂，維生素C和膳食纖維豐富，其中含有的「鉻」對血糖的調節控制很有幫助。」

倩揚：「媽媽可以將原個薯仔切一條條，再噴少少油、少少鹽煎已經好好味，當然如果想開心啲，可以用氣炸，總比不會知道市面上買的是否有很多粉或者加了什麼添加劑，自製的南瓜條、薯條、蕃薯條都經常在我家出現。」

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兩個睡眠時段影響長高

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