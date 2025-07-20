產後抑鬱｜每10個新手媽媽便1個有事！1分鐘10條問題自評情緒狀況

產後憂鬱讓許多媽媽困擾不已，突如其來的情緒改變、憂鬱、低落，有時連患者也摸不着頭緒。台灣好夢心理治療所院長林晏瑄臨床心理醫生表示，媽媽們在產後面臨自己的變化、照顧及教導寶寶，在無形中承受了許多壓力，大約10個產婦中就有1位有產後憂鬱的問題。然而，產後憂鬱並不是媽媽的錯，但卻需要積極面對與處理，若憂鬱症狀持續逾兩週未能改善，建議積極就診由專業人士給予協助及處置，就有助於恢復身心健康。



媽媽在懷孕、生產後面臨一連串的挑戰，無論是生理、心裡都備受壓力，因此約1成產婦會在產後數週至數月內出現產後憂鬱的症狀。林晏瑄心理醫生表示，若不確定自己或家人情緒障礙的程度，不妨可以使用愛丁堡產後憂鬱量表 (EPDS) 進行初步自評，此外，家人及親友適時給予育兒上的支援、協助及鼓勵，也有助於改善產後憂鬱的狀況喔！

一分鐘產後憂鬱程度自評（健談授權使用）

林晏瑄心理醫生叮囑，情緒是一個變動的過程，產後憂鬱有時發生得非常突然，可能上一秒還正常，但下一秒卻無端感到心情低落，因此，提醒市民應隨時留意產婦的情緒變化，並多給予產婦休息的時間與空間，以幫助維持良好的身心狀態。

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