視力健康｜疫情期間子女機不離手？保護孩子視力　制定2不3要守則

現代生活與3C產品密不可分，尤其是3C世代，即使限制手機、平板玩遊戲的時間，上課作筆記、複習功課總免不了得使用電腦。現在，孩子近視成了家長的頭痛問題，不想讓眼鏡成為孩子成長的標準配備，台灣恩主公醫院眼科醫生賴紫庭表示，要預防兒童近視，家長要做到「2不3要」，幫助孩童遠離惡視力。
兒童近視後天影響大 預防口訣2不3要
影響兒童視力的主要原因，與遺傳高度相關；在後天影響的部分，錯誤的閱讀姿勢、近距離用眼的時間長，以及減少戶外活動時間，都會影響兒童的視力。
家長日常可透過觀察兒童的動作，如揉眼、看東西瞇眼睛或皺眉頭、看物品距離越來越近，去區分小朋友近視的可能性。 賴紫庭表示，要預防兒童近視，最重要是「2不3要」：
2不：
．不讓未滿2歲幼兒看螢幕
．2歲以上每日看螢幕累積不要超過1小時。
3要：
．看書要保持35～40厘米
．用眼30分鐘要休息10分鐘
．每日要有戶外活動2～3小時
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定期追蹤 3歲以下就可檢查
賴紫庭呼籲，定期的門診追蹤也是近視防治非常重要的一環，3歲以下的小朋友雖然表達能力還不足，但是可以透過眼科驗光檢查來驗度數，若是小朋友大一些可以教其辨識C、E的缺口來進行視力測量；其次，要維持正確的用眼習慣，最後是配合眼科醫生搭配近視防治工具，如長效散瞳劑、角膜塑型片等，都可減少或延緩近視度數的增加。
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