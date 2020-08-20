【兒童近視】小朋友愈細發現愈易變深近視　留意2個年齡高峰

小孩難以避免接觸電子產品，而且受新型肺炎（COVID-19）影響，學校停課期間以網上授課，每天的螢幕時間亦有增無減。台灣近日進行青少年視力調查，發現近視發生的年齡層有下降趨勢，而發生的年齡有2個高危時段，家長宜多加留意，提點小朋友，以免增加將來變成深度近視。

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小朋友近視的原因有先天性的，例如是基因、早產或發育不全，也有環境和生活習慣等成因。而台灣的調查也指出，小朋友患近視的年齡層逐年下降，而發生的年齡有2個高峰期，一是7歲至8歲，另一個是13歲至14歲。愈早發生近視，將來演變成深近視的風險也愈大，宜提早預防或及早控制近視。

一般而言，學童近視的增長速度約每年增加50度，惟臨床上亦不時發現學童一年有過100度的增長，是屬於加深速度過快。如子女的近視急速增長，家長應多留意和提醒學童注意保護雙眼。

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控制近視的方法

現時本港亦有不同為兒童控制近視的方法可選擇。假如小朋友年齡較小，自理能力尚未成熟，家長可為子女選用控制近視的眼鏡。

如小朋友的自理能力不俗，亦有能力戴上和除下隱形眼鏡，坊間亦有控制近視的隱形眼鏡選擇。

另外，小朋友也能選用在晚上配戴的硬身隱形鏡片OK鏡。三種方法的使用方法、技術、功效、療程長短和價格各有不同，家長宜根據子女的狀況向視光師查詢。