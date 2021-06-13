產後修身｜紮肚、塑身衣有助身形回復曲線？醫生稱無助子宮復原位

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-06-13 12:02

許多母親在懷孕時，就會開始搜索「產後塑身衣」，縱使一件要價不菲，仍舊會擔心錯過「產後瘦身黃金期」，因此直接購買，但這些塑身衣，真的人人都適合嗎？

廣告善用行銷話術，灌輸「只有懶女人沒有醜女人，回不去就是你不自律，小心先生變心」進化到用女人自主包裝，好比「穿上ＯＯ更有自信，找回你的少女曲線」、「愛上重生的自己」。

許多母親都希望能讓自己的身材，恢復成產前的苗條，只要標榜「變回苗條」、「增加自信」等商品，更是不惜砸下重金，但好的塑身衣也許真的能幫你達到預期的效果，但我們也聽過不少母親為了效果更好，把自己勒到喘不過氣、悶到長濕疹等。究竟產後塑身衣可不可以買？我們聽聽來自台灣的烏烏醫師怎麼說！

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懷孕身形的改變和一般的肥胖成因不同

醫師首先表示，產後肚子變大的主因跟肥胖導致脂肪累積的情況不同，單靠着降體重無法完全改善，而是因懷孕過程中，變大的子宮會將兩條腹直肌撐開，造成腹部向兩側外擴，也就是所謂的「腹直肌分離」。

因此很多產後母親會發現，體重都已經回去了，褲子卻還是穿不上去、小腹仍然凸凸的好像還沒生一樣。好比最近大方露出產後肚子的藝人Janet，即使四肢纖細，但肚子大小仍和孕前有極大落差。

身體恢復需要時間，半年左右會自動恢復腹直肌

而和身體的脂肪和水分相比，這樣的變化往往需要較長的時間回復，再加上產後的肚皮會呈現一種鬆、垮、軟的狀態，而子宮收縮變小的速度又相對肚皮恢復快上許多，很多母親會覺得子宮在肚子裏晃來晃去，擔心子宮會下垂，造成器官位移，因此，才會讓人有種需要靠綁肚子、塑身衣來幫助收腹、幫助器官歸位的想法。

但其實，絕大部分的腹直肌分離在產後半年自然就會恢復，並不需要任何外力加持。這也是為甚麼廠商會大力地宣稱要把握所謂產後瘦身黃金期（半年內）購買塑身衣、錯過身材就會回不去。因為即使不穿，產後半年身形的改變也會相當明顯。

當然，確實有少部分的腹直肌分離無法自然恢復，但這種也得藉由整形外科手術重新修補組織，單靠綑綁式產品一點功效也沒有。

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綁腹帶、塑身衣也無法幫助子宮復位

不管是懷孕或產後，子宮都不會移位，當然不會有歸位的問題。子宮下垂的原因是支撐子宮的骨盆底肌鬆弛，要避免得藉由產前、孕中持續訓練骨盆底肌群，靠綁住子宮是沒有用的。醫師還補充一點說明，剖腹產使用束腹帶，單純是為了固定傷口、避免拉扯產生疼痛，因此當母親在吃飯、餵奶或睡眠時，只要動作偏靜態，就不易扯到傷口，就可拆卸下束腹帶，不需要連續使用。

千萬不要出現試試無妨，頂多浪費錢的念頭

只不過就算科學理性上知道塑身衣無效，當母親在鏡中看到自己改變的身形，心中就會浮現死馬當活馬醫的念頭。這時候如果外界又有推銷的聲音，很容易被動搖。但醫師希望母親能多想些，因為使用塑身衣或綁肚子不僅可能造成皮膚悶熱過敏、影響腸胃蠕動，更會妨礙核心自主用力，使得核心肌群弱化。

甚至也有母親和我說，第一胎時，月嫂幫她綁肚子，綁到肚子壓力好大，還差點漏尿在床上。這就是因為使用這些產品會造成慢性腹內壓上升，同時增加骨盆底肌受力，當然容易造成漏尿。長遠來看，反而還比較容易增加子宮下垂的風險。

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另外，產後各種傳統迷思之所以根深蒂固，和產後醫師的話語權瞬間降低也有很大關係。尤其關於如何坐好月子、產後怎麼瘦身，大家寧可相信有生產經驗的親朋好友，或產後貼身相處的月嫂、月子中心工作人員，讓迷思像基因一樣，不斷被複製下去。

就曾有母親告訴醫師，在月子中心被推銷綁肚子療程時，她用「我的醫師說不用」來回絕，對方卻馬上說「醫師只管接生，又不懂產後照顧，他哪管你外觀好不好看」。在這樣的氛圍下，醫師就算被問到，往往也只能附和，無力潑冷水阻止。

所以大家真的不要嘲笑產後母親玻璃心、腦波弱、錢好騙。因為產後睡不飽疲勞、情緒起伏大，在擔心身材回不去的狀況下，任何產品都很容易買單，換作是誰，都很難理性思考。再加上大眾媒體對產後婦女外型的嚴苛批判未曾少過，盤根錯節像蜘蛛網一樣綁架着所有產後母親。

最後呼籲丈夫，寵妻絕非是花錢消災，而應該是打從心裏認定育兒也是自己的責任，伴侶合作無間，方能無痛度過人生劇變的過渡期，適時地讓太太有自己的時間運動、放鬆，才是真正的做自己。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：花大錢買產後塑身衣值得嗎？醫師：子宮不會移位，也不存在復位問題。普通人腹直肌也會在半年內自動恢復。】