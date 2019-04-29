情緒持續低落或患產後抑鬱　產婦：餵兒子食飯似打仗　睇邊個贏

當媽媽不容易，除了要承受分娩之痛外，部分婦女產後也會受賀爾蒙影響，出現情緒低落的情況，情況持續的話，更有機會患上產後抑鬱。曾患產後抑鬱的麥太憶述，作為全職媽媽的她產後幾乎24小時都對着兒子，漸感壓力，「冇人理，兒子又好曳，有問題會匿埋喊。」及後麥太前往葵涌醫院求診，接受心理治療。

產婦全天候照顧嬰兒，難免身心疲累。(Getty Images)

葵涌醫院臨床心理學家黃惠妍指出，孕婦產後受賀爾蒙影響，五至七成婦女都會在產後3至4天出現情緒低落的情況，然而，若情況持續至兩星期以上，則要開始留意是否患上產後抑鬱，當中尤以新手媽媽較易患上。她提醒，產後抑鬱徵狀包括情緒持續低落、易哭，容易煩躁、過分憂慮、緊張、失眠、不想接觸嬰兒、自責或覺得自己無用，無法擔當母親角色、對未來失去盼望等，嚴重者更會萌生傷害自己或嬰兒的念頭。

今年32歲的麥太三年前生下兒子，作為新手媽媽的她坐月期間常與母親就如何教育孩子的事意見不合，常常吵架，再加上麥太餵哺母乳，又是全職媽媽，幾乎24小時都要對着兒子，在眾多因素下，麥太患上產後抑鬱，更一度出現輕生念頭。



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麥太曾接受社工及健康院的輔導，惟她認為無法幫她，拒絕再與社工見面。兒子九個月大時，麥太決定到葵涌醫院求診，獲醫生接見後，被轉介並由黃惠妍跟進。黃惠妍建議麥太接受心理治療，包括以小組形式進行的安全圈養育課程及情緒輔導家長教育小組。

麥太憶述，以往餵兒子吃飯如同打仗，兒子不會跟她說吃飽；自己又執著於讓兒子把飯吃完，一頓飯吃了足足兩個小時，「以前覺得他挑戰我、跟我作對，食嘢打仗咁，睇邊個贏。」參加安全圈養育課程後，麥太明白自己過分執著，現在發脾氣前，會停一停，深呼吸，又會問兒子感受，兒子也漸漸學會表達自己感受，親子關係得以改善。



麥太（左）三年前患上產後抑鬱，每次餵兒子吃飯也如同打仗。圖右為葵涌醫院臨床心理學家黃惠妍（劉婉雯攝）

葵涌醫院於2016年引入安全圈養育課程，課堂分為八節，一星期一節，以8至12名家長為一組，透過觀察親子關係的短片和討論，讓母親學會照顧子女感受，從而改善親子關係，引入以來約有50至60名婦女參加。此外，醫院亦於去年引入情緒輔導家長教育小組。黃惠妍指，有需要的婦女一般會先上安全圈養育課程，及後可按需要參加情緒輔導家長教育小組。

她又提醒丈夫應了解產後抑鬱徵狀，並對妻子表達支持，肯定其辛苦及情緒，避免「潑冷水」。



產後正面面對小貼士：

1. 與信任的人討論，保持社交。

2. 可向伴侶或家人尋求幫助，一起照顧嬰兒。

3. 與伴侶討論嬰兒帶來的轉變，以及工作的分擔。

4. 盡量減少生活壓力來源，如搬家、轉工等。

5. 爭取適當休息時間，如嬰兒日間午睡時，自己也可小睡片刻。

6. 給予時間慢慢學習。

7. 情緒不穩時可參加減壓活動。

