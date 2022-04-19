穀雨24節氣｜易有脾胃問題　穴位按摩緩解肚痛　2款湯水肋袪濕

穀雨是中國傳統二十四節氣之一，於每年4月19日-21日交節。指出穀雨作為春季最後一個節氣，意味著寒潮天氣基本結束，穀雨過後便開始進入夏季，氣溫回升加快。註冊中醫師戴嘉明指易有消化不良、脾胃問題，建議2招穴位按摩緩解肚痛，並宜飲用2款湯水助袪濕。



穀雨一般預示著降雨增加，但不是指穀雨這天下雨，而是指在穀雨前後，降雨機會較大，有利於谷類農作物的生長，是播種移苗最佳時節。註冊中醫師戴嘉明說：「香港天文台統計資料，穀雨時節，香港氣溫平均介乎22°C至24°C，相對濕度最高更可達97%，4月平均降雨量為126.9毫米，可見本地氣候以濕溫為主。較容易誘發風濕及關節痛問題。天氣悶熱，容易飲食貪冷，引起胃脹、消化不良等脾胃問題；另外天氣潮濕、蚊蟲叮咬較多，容易加重濕疹、皮膚過敏等問題。」

按圖即睇戴醫師建議兩款湯水:

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由於穀雨時節為郊遊旺季，戴醫師建議大家郊遊時應首先預防蚊蟲叮咬。「由於天氣潮濕，地面濕滑，行山時應穿著合適防滑行山鞋，因應能力挑選合適路線，以免受傷。」

在飲食上，戴醫師建議以健脾調肝為主原則，「因為榖雨時節濕氣較重，應少吃生冷、濕滯之品如刺身、雪糕、乳酪、糯米等、珍珠奶茶等，以免加重脾胃負擔，加重體內濕氣；避免進食辛辣刺激，煎炸上火食物、油膩食物，也會阻礙脾胃運化。」

由於脾胃病多見，很多人突然腹部絞痛，附近亦沒有廁所，難免腹痛難忍。戴醫師即教大家2套穴位按摩方法緩解肚痛。

按圖即睇:

註冊中醫師戴嘉明 (照片由受訪者提供)

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