SEN孩子家長易生内疚感 同路人分享標籤並不可怕 支援孩子最重要

不少家長得知孩子為特殊教育需要（Special Education Needs, 簡稱“SEN”）時，會害怕別人標籤孩子，甚至自己不知覺標籤孩子，EmpowerWomen致力推廣和分享SEN家庭教養理念，成員Minnie和Angie將會一同分享教養SEN孩子的觀點，認爲標籤也可以是中性，有助為孩子提供適切治療和訓練方法。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金作授權認證）



有家長對標籤感羞恥 抗拒接納及治療

Minnie和Angie分別育有17歲和10歲的SEN兒子，Minnie認識很多家長，會害怕別人用SEN眼光看待孩子，「害怕被暗示小朋友較弱，或能力上不足，因而抗拒接受治療，或勉強將孩子送往主流學校讀書。」

不少人都對SEN存有負面認知，Angie舉例說家長聽到特殊教育需要，「就會覺得爲何我的兒子是『特殊』？」當這個社會看法被家長内化後，難免對標籤感到羞恥，甚至内疚。「 為何我的兒子會是這樣」、「是否我教得不好」、「是否我懷孕的時候食錯東西」等種種想法油然而生，繼而不願意接納孩子的症狀或診斷。

Minnie（右）和Angie（左）拍攝影片分享作爲SEN媽媽的心路歷程。（圖片由受訪者提供）

標籤也可以是中性 多尋找資料了解診斷

在Angie眼中，SEN的診斷是中性的，她分享自己會嘗試從研究出發，先認識不同症狀。「我要知道他們的某個症狀或特性，才知道怎樣照顧他，以及尋找相關資料或社會資源，譬如申請社會福利署的資助或訓練，或學校的學習支援。」

診斷對Angie而言是重要的，因可作爲有效指標開始為孩子尋找支援，以及取得資源，或讓專家知道小朋友有哪些症狀，幫助他們利用相關知識分析及提供建議，例如家長在家訓練的方法。

Minnie同意Angie的看法，因她兒子被評定爲ADHD（專注力失調及過度活躍症）後，她藉兒子完全不能坐定這個特性，讓他參加三項鐵人運動。「早上五點起床游泳、踏單車、跑步，我完全做不到，但他們能夠做到之餘，也做得很好。」她認爲只要家長懂得了解診斷告訴我們的東西，並加以運用資源，就不會害怕標籤。

診斷有機會不斷演進 用心與孩子連結最爲重要

雖然重視診斷，但Angie在陪伴孩子成長過程都會提醒自己不要過度認同診斷。特別在小朋友年幼階段，診斷期間醫生難以直接溝通，只能通過觀察，或跟學校與家長溝通取得資料。所謂「診斷」，很多時需待孩子歲數大一些才能確認。

隨着醫學發展，尤其在兒童方面很多新的心理或精神狀況或診斷出現。以亞氏保加症爲例，Angie表示自2013年起已被納入自閉症譜系的診斷。因此隨着孩子不斷長大，從醫學角度對孩子的診斷都有機會不斷演進。在善用診斷同時，Angie認爲家長別過分依賴，局限自己認識小朋友。

Angie回想孩子的成長過程，每刻都不斷長大，在不同階段有不同表現。「家長需要用心與孩子連結，去認識孩子的需要，以及學習如何跟他們相處和生活，這才是最重要的。」Minne則表示可嘗試保持客觀，抱持想更認識孩子的角度跟SEN孩子相處。

原條影片來源：https://www.facebook.com/watch/?v=610744266627593

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金作授權認證）