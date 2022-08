港媽驚見男孩獨留在地鐵站附近 欲幫忙致電媽媽被拒 : 媽咪會鬧我

如果看到小孩獨留並嚎啕大哭,相信很多人也願意伸出援手。早前,有港媽在網上發文,表示於某天早上,在港鐵站附近發現一名男童獨留並大哭,身邊亦沒有其他成人幫忙。及後發現,他是跟外傭姐姐失散,正當港媽說致電他的媽媽時欲遭男童拒絕並表明「媽媽會鬧我」,而其外傭趕至時亦立即指罵孩子。港媽表示,一時失散有機會令孩子受傷,她更表明要求她的孩子謹記甚麼事件必定要告訴父母,並要背誦父母電話以防萬一。最後,港媽更無奈說,在幫助孩子的過程,很多旁人也有留意著事件,卻沒一人願意前來關心問候。



於7月底(29日),港媽在「外傭僱主必看新聞訊息」發文表示,目睹男童獨留在港鐵站附近,帖文亦陳述了事發經過。港媽望帖文能讓男童家長看到,並加以警惕,多多提醒外傭好好照顧孩子。



「如果你有2個男仔小朋友,只知道大仔皮膚不太好

你工人姐姐今早29/7大約08:25帶住2個小朋友返同一間幼稚園路過朗屏地鐵站

你工人姐姐個子不高,皮膚比較黑」

「請看下去🙏🏻」

男童獨留於港鐵站附近 卻沒有途人幫忙

港媽湊小朋友上學時,看到男童於港鐵站附近大哭,但在這繁忙上學、上班時間,卻未見途人伸出援手。於是,港媽就詢問男童情況,原來是跟外傭姐姐失散了。



「港媽:你係咪唔見左媽媽呀

男童:我唔見左姐姐

港媽:你記唔記得媽媽電話呀

男童:記得

港媽:不如我地打電話比媽媽吖

男童:媽媽會鬧我架

港媽:我地可以叫媽媽打電話比姐姐架

男童:我想揾姐姐呀」

有一名外傭一直留意男童 卻沒有主動幫忙

當港媽拖住男童走向港鐵站客戶服務部時,發現一直有另一位姐姐沿路跟隨著,其後更向他們查問「小朋友係咪唔見左媽媽」。當外傭得知小朋友跟外傭失散感到愕然,但港媽對姐姐既關心小朋友但又不幫忙,只是默默跟隨著而感到疑惑。基於母親的角度,總是擔心小朋友安危,便想到「如果我都無理小朋友照行左去同仔返學,哩個姐姐會唔會有下一步行動想做啲咩呢?」。

男童外傭現身 只管向小朋友指罵

快將到達客戶服務部時,外傭姐姐終於出現,而小朋友的反應亦確認是他的外傭姐姐。外傭第一句是「Sorry madam」,其後就指罵男童走失。眼見外傭失職又責罵孩子,港媽即時回應及示範正確做法給外傭看「you dont too louder, this is your job, this is your duty, you need to hold the kids」,接著就緊握兒子的手並高舉給外傭看,外傭沒有回應,只好帶著兩位小朋友離開。

港媽相信家長必然係小朋友最信任的人,任何大小事件也應告訴父母,共同面對及解決。猜不到小朋友在徬徨無助的時候,竟然害怕打給媽媽,亦不明白小朋友難以控制,為何外傭不向家長反映,要求僱主好好向小朋友解釋紀律及作出對應管教行為。

將心比己 要好好照顧小朋友

如果失去小朋友,港媽相信真係「癲左都似」、「點揾返點賠返個仔比我呀?」!所以事件發生後,港媽反而明白要多加提醒小朋友,要「洗腦咁講」、「有事要打比媽媽或者爸爸,而家起要佢背左我電話先」。



港媽續言,其實在找客戶服務部的過程中,有很多途人也有留意著事件,卻沒一人前來關心或問候。

截圖(外傭僱主必看新聞訊息@FB)

網民稱讚港媽行為 認為小朋友記熟父母姓名及電話最緊要

網民紛紛留言港媽良好行為,更感謝她幫忙找外傭。同時,網民更慨嘆到底男童家庭教育是怎樣,以致男童不敢致電媽媽求助。最後,網民更說小朋友背誦父母姓名及電話是非常重要,免得走失。