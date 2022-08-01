港媽驚見男孩獨留在地鐵站附近 欲幫忙致電媽媽被拒 : 媽咪會鬧我

如果看到小孩獨留並嚎啕大哭，相信很多人也願意伸出援手。早前，有港媽在網上發文，表示於某天早上，在港鐵站附近發現一名男童獨留並大哭，身邊亦沒有其他成人幫忙。及後發現，他是跟外傭姐姐失散，正當港媽說致電他的媽媽時欲遭男童拒絕並表明「媽媽會鬧我」，而其外傭趕至時亦立即指罵孩子。港媽表示，一時失散有機會令孩子受傷，她更表明要求她的孩子謹記甚麼事件必定要告訴父母，並要背誦父母電話以防萬一。最後，港媽更無奈說，在幫助孩子的過程，很多旁人也有留意著事件，卻沒一人願意前來關心問候。



於７月底（29日），港媽在「外傭僱主必看新聞訊息」發文表示，目睹男童獨留在港鐵站附近，帖文亦陳述了事發經過。港媽望帖文能讓男童家長看到，並加以警惕，多多提醒外傭好好照顧孩子。



「如果你有2個男仔小朋友，只知道大仔皮膚不太好

你工人姐姐今早29/7大約08:25帶住2個小朋友返同一間幼稚園路過朗屏地鐵站

你工人姐姐個子不高，皮膚比較黑」

「請看下去🙏🏻」

男童獨留於港鐵站附近 卻沒有途人幫忙

港媽湊小朋友上學時，看到男童於港鐵站附近大哭，但在這繁忙上學、上班時間，卻未見途人伸出援手。於是，港媽就詢問男童情況，原來是跟外傭姐姐失散了。



「港媽：你係咪唔見左媽媽呀

男童：我唔見左姐姐

港媽：你記唔記得媽媽電話呀

男童：記得

港媽：不如我地打電話比媽媽吖

男童：媽媽會鬧我架

港媽：我地可以叫媽媽打電話比姐姐架

男童：我想揾姐姐呀」

有一名外傭一直留意男童 卻沒有主動幫忙

當港媽拖住男童走向港鐵站客戶服務部時，發現一直有另一位姐姐沿路跟隨著，其後更向他們查問「小朋友係咪唔見左媽媽」。當外傭得知小朋友跟外傭失散感到愕然，但港媽對姐姐既關心小朋友但又不幫忙，只是默默跟隨著而感到疑惑。基於母親的角度，總是擔心小朋友安危，便想到「如果我都無理小朋友照行左去同仔返學，哩個姐姐會唔會有下一步行動想做啲咩呢？」。

男童外傭現身 只管向小朋友指罵

快將到達客戶服務部時，外傭姐姐終於出現，而小朋友的反應亦確認是他的外傭姐姐。外傭第一句是「Sorry madam」，其後就指罵男童走失。眼見外傭失職又責罵孩子，港媽即時回應及示範正確做法給外傭看「you dont too louder, this is your job, this is your duty, you need to hold the kids」，接著就緊握兒子的手並高舉給外傭看，外傭沒有回應，只好帶著兩位小朋友離開。

港媽相信家長必然係小朋友最信任的人，任何大小事件也應告訴父母，共同面對及解決。猜不到小朋友在徬徨無助的時候，竟然害怕打給媽媽，亦不明白小朋友難以控制，為何外傭不向家長反映，要求僱主好好向小朋友解釋紀律及作出對應管教行為。

將心比己 要好好照顧小朋友

如果失去小朋友，港媽相信真係「癲左都似」、「點揾返點賠返個仔比我呀？」！所以事件發生後，港媽反而明白要多加提醒小朋友，要「洗腦咁講」、「有事要打比媽媽或者爸爸，而家起要佢背左我電話先」。



港媽續言，其實在找客戶服務部的過程中，有很多途人也有留意著事件，卻沒一人前來關心或問候。

截圖（外傭僱主必看新聞訊息＠FB）

網民稱讚港媽行為 認為小朋友記熟父母姓名及電話最緊要

網民紛紛留言港媽良好行為，更感謝她幫忙找外傭。同時，網民更慨嘆到底男童家庭教育是怎樣，以致男童不敢致電媽媽求助。最後，網民更說小朋友背誦父母姓名及電話是非常重要，免得走失。