SEN學童獎學金2022｜10名得獎者突破SEN界限 努力學習及成長

見證 SEN 學童的進步和突破，使眾多家長頓時釋放一定壓力，因為一切也得來不易。近日，親和藝術慈善基金舉行「SEN學童獎學金2022」，向十名得獎者頒發獎學金以肯定他們的進步和突破，以鼓勵他們繼續努力邁向下一個里程碑。親和藝術慈善基金創辦人作為SEN學童家長的過來人，深信SEN學童也有其獨特性和可愛的地方，多給予肯定、欣賞，相信這份愛能讓孩子更有勇氣向前走。



基金創辦人林湛峰 (Franky)和陳杏儀 (Minnie) 作為SEN學童家長的過來人，深信每個孩子也是獨一無二，同時值得擁有父母的愛。雖然SEN學童在學習和生活上，家長需要付出更大的耐性及愛心陪伴孩子成長，但他們同時也值得被愛、值得施以援助。故此，親和藝術慈善基金一直透過多個途徑向家長同行者和SEN學童給予支持和鼓勵，包括講座、工作坊等等，以互相扶待途徑共同努力。

「親和藝術慈善基金 – SEN學童獎學金」肯定SEN學童的努力

為鼓勵 SEN 學童的努力，今年度親和藝術慈善基金成立「SEN學童獎學金2022」，頒發港幣2,000元的獎學金、紀念獎座及證書，並邀請十位得獎者向大眾分享他們的得獎感受和故事。

這個「獎學金」有別於一般獎學金的要求，這是專為有特殊學習需要的學童而設，而且並非純粹根據學業成績作評核準則。在這情況下，大會的甄選準則包括以下三大特點，包括突破自我、意義與感染力 (孩子的成長為家庭/學校所帶來的意義)、家長/老師/導師的參與及初心 (陪伴孩子自學成長)。

親和藝術慈善基金創辦人陳杏儀致辭時表示：「過這次活動讓我們更清楚孩子的進步無分大小，能夠突破自己已經是一項成就，值得鼓舞。我們今後會繼續鼓勵大家由欣賞SEN學童的小進步開始，提昇學童的自我肯定與自信心。這些小進步可以展現在生活的各個範疇，在學業成績、課外活動、生活自理及社會服務等方面的表現，每項進步都具備意義的。希望各界給予孩子無限的空間，讓他們用自己的步伐享受小進步，成就自己的未來。」



而五位遴選委員會成員包括：SEN 學童發展顧問以及心理輔導員周勁濤、言語治療師陳凱彤、生命教練及SEN孩子媽媽Angie Li、自閉症譜系障礙(ASD)兒童教育工作者郭兆蕙及獎學金統籌黃偉康。

首屆 SEN學童獎學金申請人數反應熱烈

首屆 SEN學童獎學金獲得學校及SEN家長們的高度關注及重視，短短兩個月內慈善基金已接獲超過52份申請，並篩選了30名學童進行面試。遴選委員會根據申請資料 (45%)、面試表現 (45%) 及公開投票結果 (10%) 選出得獎者。參加者共分幼稚園、小學及中學三個組別。

經過遴選委員會評審後，最終選出十名得獎者，他們分別經歷不同程度的言語遲緩、專注力及過度活躍症、整體發展遲緩、肢體傷殘(顏肩肱型肌肉萎縮症)、聽障、讀寫障礙、徐動型腦性麻痺、焦慮障礙等障礙。但他們很努力突破自身界限，積極面對不同挑戰。

身兼評審之一，亦為SEN 學童發展顧問以及心理輔導員的周勁濤 (周Sir) 在頒獎禮上分享「很高興能夠參與這次獎學金的評審工作，讓很多面對不同挑戰的小朋友的努力及力求進步的心被肯定及看見。今天，很多看似是先天性的障礙，如讀寫障礙已不再是問題了，只要經後天的訓練，再加上有效的記憶方法，障礙都可以被處理好。希望我們繼續為孩子建造一個輕鬆自在、安全分享和正面支持的環境，訓練孩子一步一步學習自我調節情緒和行為，發展與人相處技巧，建立良好人際關係及品格，共同成長。」

關於親和藝術慈善基金



親和藝術慈善基金 (認可慈善團體編號：91/17335) 由「親和藝術。幸福一族」於2019年10月成立，以家庭作為對象，透過課程﹑講座﹑活動﹑工作坊，引領參加者了解家人需要，以平等、尊重、溝通、聆聽、被容許五個核心元素，改善家庭關係，促進家庭和諧。

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