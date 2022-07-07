防止校園欺凌 　教育心理學家教父母要學會5個方法應對（下）

上文提到學校的欺凌行為與當中不同的角色。但作為家長，究竟應如何協助孩子面對欺凌問題呢？

【編按：作者為教育心理學家廖坤怡】



(一)教導孩子，了解甚麼是欺凌行為

若家長希望孩子減低在學校受到欺凌的機會，首先要教導他們學懂保護自己。家長可讓孩子明白施虐者為何會欺負人，以及他們期望的反應。此外，家長也可教導孩子應作出哪些反應，或避免說或做一些事情令自己變成欺凌目標，從而減少施虐者在欺凌行為中所獲得的快感和樂趣。

若年紀較少的孩童，家長可考慮使用繪本或故事書，教導孩子甚麼是欺凌，以及一些表達情緒及保護自己的方法。

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(二)多結交朋友

根據研究顯示，大部份被欺凌的對象通常是一些勢孤力弱的同學。因此，結交多些朋友，最少也有一兩個，會有助滅低被欺凌的機會。除此以外，這些朋友也可以是傾訴的對象。即使他們有可能同時一同被欺凌，但若被欺凌的同學裳試努力結交朋友及融入群體活動之中，他都不會再是孤單一人，而被欺凌的時候旁觀者加以援手、一同逷止欺凌的機會也大大提高。

而作為家長，當懷疑子女有機會被欺凌，可鼓勵他們無論在上學、放小息、吃飯或放學等時候，儘量與人結伴同行，避免自己一個人，以減少施虐者可進行欺凌的機會。

(三)多與其他家長溝通

筆者鼓勵家長們可與子女同班或同校的家長們多聯絡、溝通及互相支援。當孩子不幸真的在學校被欺凌時，除了可向其他家長了解更多之外，亦可與其他家長一起向學校反映情況，讓學校能從多方面了解事情的嚴重性。

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(四)教導子女分辨欺凌與開玩笑

筆者從以往處理校園凌凌事件的經驗之中，發現施虐者很喜歡挑選一些對任何事情都很大反應的同學入手。若有些同學事無大小都會顯得很激動，他們便會成為施虐者的目標。因此，父母平時多教導子女了解別人說話的動機、用字和語氣，特別是教導他們分辨玩笑、諷刺及中傷。若別人只是開玩笑，有時不理或一笑置之便可。相反，當別人真的作攻撃性或惡意傷害的行為時，便要學會要保護自己。

(五)細心聆聽、回應情緒

若孩子真的在學校被欺凌，家長別急於為他們找相關同學問責或強出頭。相反，家長應先了解孩子的情緒和想法。若他們暫時不想分享，也可以不同的情緒詞彙來回應他們的情緒。例如：「我見到你好悶悶不樂，明白而家你暫時唔想講，但到你想講既時候，我隨時都會願意聆聽。」