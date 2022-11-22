專訪｜人妻與繼女相處感迷茫需分居 竟因一事破冰變好友

Minnie 育有三名子女，分別是Zoe, Coco 及 Russell。大女Zoe是丈夫與前妻的女兒，面對這段婚姻，Minnie先要面對旁人的流言蜚語，其後就是要處理與丈夫及Zoe的關係，免得大家相處產生磨擦。她坦言過去的日子都受到龐大壓力，直至某事發生才將破裂關係逆轉，與大女Zoe破冰，一家人能夠好好相處，甚至與丈夫的前妻家庭共同聚會，成為好朋友。



與丈夫結婚前周遭充斥流言蜚語

Minnie丈夫是 Franky，他與前妻離婚後帶著女兒，克服總總困難後與Minnie結婚。不過旁人對Minnie結婚並不是百分百祝福，身邊很多人跟她說「婚後有小朋友點算？愛自己小朋友多啲或是對Zoe做到平等對待？」、「你點用繼母身份面對Zoe？好多難處要面對」。

不過流言蜚語對Minnie來說，不足以動搖到她下嫁Franky。Minnie透露下嫁的原因「找到一個對的人不容易，他能夠與我溝通，同時能夠坦誠表達情感和憂傷的事，這是其他人無法給予我的」，雖然旁人給予的壓力一直存在，但她並沒有想得太複雜，認為只要咬緊牙關努力過每一個關就可以了。

她認為單純地大家互相相愛就足夠了，其他的都不用想得太多，想跟他們一起就一起吧！

為減少家庭磨擦 丈夫建議與 Zoe 分開居住

Minnie一直也很緊張子女的學業成績及管教，而大女Zoe的也不例外。在結婚初期頭一、兩年，大家關係不錯。直至Zoe升到中學，二人關係開始緊張。Zoe自小被爸爸訓練得非常獨立，加上踏入青春期，更加不愛管束。她曾想過「你都不是我的媽媽，為何你要管束我?」，這想法令她開始反抗起來，更拒絕一切她的安排。她憶述曾說一句深刻說話，可算是二人心中的刺「我的父母還未責備我，你憑甚麼責備我？ 」。

其後因學業問題而產生磨擦，她遭到Minnie體罰，被藤條打了手臂位置。其後，因為其他學業及管教問題，她會致電親生媽媽訴苦。這行徑使Ｍinnie感到憤怒和無辜，被誤會是一種很大的傷害「原來為她好，別人是可以感受不到」。



而且她更沒想過Zoe所想「沒想過不當她親生女，甚至乎沒有想這些事情」，這時期的相處使她備受壓力，加上丈夫沒有聆聽Minnie的感受和事情始末就責備她，她頓時感到很無助、無力。丈夫為減少家庭磨擦，讓大家得到喘息機會，建議與 Zoe 分開居住，大家先處理自己情緒和自身工作。

後來弟妹陸續出世，Zoe 認為Ｍinnie出現偏心問題，導致二人關係更差。她更會不主動向Minnie打招呼、不說話、不回應，關係好像有隔閡。大家即使身處同一所房子，也不會同時在屋內同一個空間，避免發生衝突。

因一事令關係破冰 二人關係有所改善

Zoe後來因中五會考成績而未能原校升中六，以致需要到其他學校叩門。Minnie更是全家出動幫助Zoe，怎料排隊期間天氣轉差，更一度懸掛8號風球，他們心怕離開這裡會失去叩門名額，於是決定在校留宿。在狂風暴雨之下，他們擔著雨傘坐在地下等候翌日的叩門機會，Zoe眼見Minnie盡心盡力的陪伴並安撫她的不安。這些行動都被Zoe看盡眼內，改變對Minnie的成見，慢慢地接受她。

破冰背後付出多少心機和時間

經過大家坦誠溝通和相處後，兩個家庭關係破冰，更不時出來一起吃飯聯誼。Zoe更認為這個轉變是「Mission impossible」，旁人未必能理解是怎樣打造出來，但她心知大家曾經付出多少努力和時間才有今天的成果。

Minnie認為這家庭狀況是自己一直嚮往的，大家像朋友般坦誠分享，不需要保留，有問題就共同改變，這個相處模式是非常舒服。

「放手」是人生重要一課

與大女Zoe因學業問題而爭吵後，兩夫妻決定放手，讓女兒自行面對公開試，並信任她能夠自己處理。果然，這時期讓大家關係得到緩和，同時雙方都未增添壓力予對方，讓大家得到喘息的機會。

經過多年的磨擦後，她認為「放手」是很重要的。人生是沒有劇本的，不能規劃一條路線要求自己或子女跟著一起走，因為凡事也有機會隨機發生，不能計算到下秒發生的事，怎能要求他人跟著你的劇本走呢？

而且每人也要面對自己的抉擇及承擔其後果，「放手」對每一個人來說都是重要一課，要放手才懂得長大。如其害怕將來每一秒的發生，不如活在當下，與家人相同面對難題，好好一起生活下去。

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