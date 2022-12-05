如何讓小朋友考好數學呈分試？ 數學老師教你五大備考技巧

對於一些重要的考試，我們不能臨急抱佛腳，要做好備考。有充份備考的小朋友，將能夠以良好的狀態應對考試，提高答題的準確率，更能有效地解決難題，獲得理想的成績。既然備考如此重要，那麼究竟要如何備考呢？這個問題有無數家長問及過，現就給各位小朋友提出備考的五大技巧吧！

資料來源：學而思



隨著時間的推移，復課不久後的六月就即將迎來小學五年級第一場呈分試，考試結果能夠奠定小朋友在年級的大概位置，影響升中自行階段、面試、派位Banding。如果第一場呈分試考試成績理想，將能夠大大提升小朋友對學習的興趣和信心。做好呈分試備考就是小朋友脫穎而出的關鍵，所以各位家長準備好花五分鐘時間記住五大呈分試備考技巧吧！

呈分試備考技巧 1. 定計畫，不打無準備之仗

每個小五的小朋友一定要根據自身情況，量身定制一個有的放矢的呈分試學習計劃。首先，小朋友要將所有需要溫習的數學知識及理論列舉出來，然後根據知識及理論的數量以及剩餘備考時間作出相應呈分試學習計劃。製作呈分試學習計劃時不應給自己太大的壓力或訂立太高的目標，畢竟能完成的計劃才是好的計劃。那麼到底小朋友該怎麼訂呈分試溫習計劃呢？老師建議可以找出自己掌握不好的課題，或是常考、易錯的難點知識，重點溫習，這樣就能把握有限的時間備考好呈分試了！老師也總結多年經驗，挑選了三大課題，為各位小五學生準備了「數學考前衝刺直播課」，針對數學呈分試常考的難點課題，進行講解，幫小五同學鞏固呈分試必考的知識，配合功課及課堂工作紙，高效率備考數學呈分試！

呈分試備考技巧 2. 定目標，方能力爭上游

在制定完呈分試溫習計劃之後，建議家長與小朋友根據自身情況，商量定下一個努力後可以達到的目標，並將一個大目標拆分成幾個小目標，在達到目標後給予適當的鼓勵和獎勵。重點是，目標一定要是小朋友自己想要的，而不能是家長強加的。只有這樣，才能提升小朋友的學習主動性，為目標而奮鬥，堅持不懈。

呈分試備考技巧 3. 重計算，粗心非理由

無論是什麼類型的考試，將會做的題目都做對是得分的關鍵。而在數學呈分試中，計算能力毫無疑問是重中之重。計算類的題目從來在任何數學考試裡都會佔非常大的比例，倘若小五的小朋友擁有較強的計算能力，將能夠保證在基礎及大部份呈分試數學題目的得分率。除此之外，良好計算能力還有助我們快速做題，為呈分試其他題目爭取時間。

呈分試備考技巧 4. 立規範，做功課不馬虎

很多學生在呈分試考試前夕總是以功課量多為理由，對自己的功課品質要求降低，馬虎地在功課上填上幾個字就當作已經完成。如此做法是不對的！作為老師，我建議各位同學在平常做功課時，一定要嚴格規範自己的做題格式，保證作業上的答案寫得整潔清楚，養成良好的書寫習慣。寫出整潔清楚的答案，將有助小朋友整理思緒，了解自己對某個知識理論的了解程度，而且亦有助小朋友溫習時了解自己曾經的弱點及思路，從而為自己的弱點進行鞏固，在呈分試的時候就不會在不應該的位置失分。

呈分試備考技巧 5. 善總結，不盲目追求正確答案

最後，學生在溫習呈分試過程中，一定要善於總結。對於出現的錯誤，要做到「三問」:這種題考的是哪個理論？自己為什麼出錯？下次怎麼才能不再犯同樣錯誤？小朋友千萬不要盲目地追求正確答案，從而忽略了總結錯因及解決辦法。其次，小朋友在總結的時候，需要總結自己五年級當中哪些知識學的比較好，哪些知識掌握得相對薄弱。對於薄弱環節，一定要及時進行鞏固。發現問題立刻解決，做到絕不拖拉。

我明白很多小朋友都不太懂得如何為自己的學習進度作總結，一般學而思老師會以專業的入學評估為小朋友評估每個階段的學習情況，如果有興趣為小朋友繼續預備呈分試，想更高目標衝刺，培養數理思維，讓數學成為小朋友的優勢，可以報名數學暑期班入學評估，總結學情之餘，鋪墊下一階段的數學學習。

以上就是給各位小朋友及家長的五大呈分試備考建議。無論是呈分試還是校外比賽，大家都可以參考以上建議進行備考。大家在充份備考之後，相信接下來三次呈分試一定能夠百戰不殆！

點擊即睇「2022 聖誕親子好去處」↓↓↓