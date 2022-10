專家指玩是必須 可培養專注力、解難力、批判性思考及溝通協調力

在過往的遊戲培訓當中,我經常問參加者以下的問題:「當你還是兒童,每次玩遊戲的時候,你父母通常的回應是什麼?」答案也離不開以下幾種:「做完功課沒有?玩「創」你個心、不要整天只顧着玩。」在華人社會,普遍有「遊戲貶意」的情況,遊戲被視為不事生產、不能賺取金錢及對社會沒有貢獻。讀書比遊戲重要,背誦比遊戲重要。遊戲彷佛是無所是事的時候才出現。

編按:文章作者為卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY)



在外國,遊戲理論已經超過100年的歷史,遊戲研究亦提供大量資料支持遊戲對兒童發展的重要性。學者Dr. Stuart Brown (2009) 比較遊戲及氧氣同樣重要,但當我們不留意時,遊戲便會在我們身邊慢慢消失。

林志垠(2021)提及對孩子來說,玩不是一種選擇,而是一種必須。透過玩耍,孩子可以提前體驗「世界的縮影」,培養創造力、想像力與專注力,還有解決問題的能力、批判性思考與溝通協調的能力。這些能力重要嗎?

重要!因為未來的教育並不是以知識為中心。林志垠(2021):「從前以培養學習努力的教育為優先,現在培養的是學習能力,必須要有批判思考及解決問題的能力。」。所以「玩」不再等同不事生產,而是透過遊戲培養未來主人翁的能力。正如我們每天「致力透過遊戲教育培育世界領袖」。在香港推行遊戲教育,先要由老師及家長培訓開始。我們向老師、家長分享遊戲教育的重要性,需要他們自己先經驗遊戲。

曾經到小學進行有關遊戲教學的老師培訓,完結前,老師分享:「如果每天上堂也可以玩得這樣開心,學生必定不願意下課,更加喜愛學習。」這一句小小的總結,道出了遊戲教育的真正意義,也是我們的小小心願。

參考書籍:Brown,S & Vaughan, C (2009) Play- How it shapes the Brain, Opens the imagination, and Invigorates the Soul. Penguin. (New York: Avery, a member of Penguin Group (USA) Inc.