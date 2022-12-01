快測｜港媽呻日日為家人交快測壓力爆棚　怕忘記交甚至發惡夢嚇醒

現時學生每日上學前都要進行新型冠狀病毒快速測試。家長每日送小朋友上學前都要先為他們檢測，每天都多一樣必做事項。有港媽於網上呻要天天為家人呈交快測結果，壓力大到發惡夢。



港媽於網上討論區發文，指每日都要為一家幾口呈交快測結果，本來也習慣了，但有幾晚開始發惡夢，夢到自己忘了交快測，發現自己其實很大壓力。現時只要收到學校電話，就會下意識以為是忘了遞交結果。她也表示希望改作逢星期一、星期二才需要測。

有部分網民都表示認同，每天都會因怕忘記交快測而感到大壓力：「有壓力，驚做漏麻煩，我想連填體溫都可以唔報…」、「壓力有少少，都係驚自己唔記得測或填報」。

學生每日上學前都要交快測結果，令不少家長感麻煩。（photoAC）

不過大部分人都表示已成生活習慣，沒有壓力：「仔每日瞓覺前做，日期當然寫返學日當天，無壓力習慣了」、「每日返學快測已成為生活一部分，就像食早餐一樣例行公事，不會有壓力」。

有網民留言詢問：「其實真係仲有人日日測咩？」，其他人都紛紛回應指自己家人和朋友都會每日做快測，並誠實提交結果，認為如果家長偽造快測結果，只會教壞小朋友，造成不良影響。

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