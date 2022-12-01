快測｜港媽呻日日為家人交快測壓力爆棚 怕忘記交甚至發惡夢嚇醒
撰文：螢火蟲
出版：更新：
現時學生每日上學前都要進行新型冠狀病毒快速測試。家長每日送小朋友上學前都要先為他們檢測，每天都多一樣必做事項。有港媽於網上呻要天天為家人呈交快測結果，壓力大到發惡夢。
港媽於網上討論區發文，指每日都要為一家幾口呈交快測結果，本來也習慣了，但有幾晚開始發惡夢，夢到自己忘了交快測，發現自己其實很大壓力。現時只要收到學校電話，就會下意識以為是忘了遞交結果。她也表示希望改作逢星期一、星期二才需要測。
有部分網民都表示認同，每天都會因怕忘記交快測而感到大壓力：「有壓力，驚做漏麻煩，我想連填體溫都可以唔報…」、「壓力有少少，都係驚自己唔記得測或填報」。
不過大部分人都表示已成生活習慣，沒有壓力：「仔每日瞓覺前做，日期當然寫返學日當天，無壓力習慣了」、「每日返學快測已成為生活一部分，就像食早餐一樣例行公事，不會有壓力」。
有網民留言詢問：「其實真係仲有人日日測咩？」，其他人都紛紛回應指自己家人和朋友都會每日做快測，並誠實提交結果，認為如果家長偽造快測結果，只會教壞小朋友，造成不良影響。
點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓
家居意外｜誤將不鏽鋼筷子插電座 女童手術切除9根手指剩右拇指男子貪得試用驗孕棒 驚現「2條線」 網民勸快檢查或為患癌徵兆港媽煩惱如何令兒子與爸爸更親近 專家指關係疏離 問題可能在媽媽全職媽媽每天「1打4」 丈夫竟卻回應一句話 讓她打從心底感心寒小朋友揸筆姿勢不良 易增正中神經壓力 專家教正確握筆方法小朋友坐姿不良易脊椎側彎 專家教3個伸展動作紓緩久坐肌肉疲勞會做家務的孩子長大後易獲高薪 4個技巧養成子女做家事的好習慣兒子沉迷打機 父母休學讓他每天強制玩16小時 3日後見驚人成效女童堂上跌倒嘔吐送院後不治 家長質疑校方未及時通知致延誤救援Anson Lo以小學地址做歌名 天主教石鐘山逾九成學生升首3志願中學