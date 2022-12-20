專訪｜SEN兒媽媽付出未見成果感氣餒 1通電話醒覺進步會自然出現

育兒路上經歷波折，家長在披荊斬棘的同時能學懂調整心態，或可帶來曙光。育有兩孩的媽媽Angie，其10歲長子在三歲半確診患有專注力不足/過度活躍症（Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, 下稱ADHD）和自閉症譜系障礙（前稱亞氏保加症）。比起陷於傷痛，她相信每名孩子都是獨特的，選擇積極為兒子尋求治療方法及增進SEN方面的知識。「知識可以幫助你認識本身不明白的狀況，跟孩子不需用傷害關係的方式溝通。」



兒子被多個老師察覺問題 獲建議進行評估

Angie憶述，長子在一歲半上Playgroup（遊戲小組）時曾被勸退學，「課堂上需要他『坐定定』做事時，他就一直走來走去，又不聽指令。小組只得兩名老師，老師很難集中照顧兒子。」

至兒子兩歲半上學前預備班（Pre-Nursery），「有天老師悄悄給我一張小紙條，讓我看看資料。」原來紙條上寫有進行SEN評估的地方。「那時我只覺得兒子很活躍，照顧他很辛苦，但沒想過他是SEN。」Angie決定帶兒子參加由教育心理學家進行的評估，「評估顯示兒子沒事，教育心理學家只推介我參加課程，學習如何教育小朋友。」Angie遂報讀遊戲治療課程。

兒子升上幼稚園後，該園校長又建議Angie帶兒子進行評估，再考慮參與社會福利署提供的到校服務，由治療師為SEN學童提供訓練。長子約三歲半時經醫生評估，發現有ADHD和自閉症譜系障礙的症狀。現在Angie翻查醫療紀錄，才留意原來醫生評語為very very hyeractive（非常、非常過度活躍），「怪不得接二連三有學校老師察覺問題。」

「婆婆（Angie的媽媽）曾講過照顧他一個孩子比照顧三個孩子還要辛苦，因他很活躍及情緒起伏大，對體力需求大。」但Angie坦言長子是自己首名孩子，即使在家中察覺到情況，都不會隨即將其想成一個問題。

Angie指兒子較少以言語表達感受，對事情表現抗拒或辛苦的話多以行爲反映。（受訪者提供）

確診後選擇馬上接納 積極尋方法解決

自言性格理性的Angie，遇到問題會馬上找出解決方法，所以當初得知兒子確診後，她別無他想，選擇接納。「我嘗試理解及拆解醫生評估報告的意思，分析報告中不同分數代表甚麼。」經驗豐富的醫生反建議Angie先認識ADHD和自閉症譜系障礙，於是Angie不斷上網搜尋資料。

醫生除了提供基本資料，也提醒Angie坊間有不同治療方法，她可以去嘗試，只叮囑她注意治療是否入侵性。Angie從朋友、學校老師、互聯網及到校服務等渠道了解治療資訊，最初兒子有接受物理治療、言語治療、職業治療及顱底骨治療。「但顱底骨治療只做了很短時間，因要他長時間躺下，會感到不適，如果按著他又會大叫或逃走，所以只能放棄。」

家人得知Angie兒子確診後，未如Angie般在短時間内接納事實。Angie表示自己沒有正式跟丈夫分工照顧兒子，卻是一路同行。初期Angie兒子頻密的到處接受不同的治療，丈夫雖然工作時間長，仍會管接管送。Angie坦言：「丈夫也花了一段時間才能接納，但他已盡最大努力支持我。」

兒子未正式確診前，Angie曾懷疑自己的教養方式出現問題。（受訪者提供）

最大困難：付出看不見成果

照顧SEN孩子路途崎嶇，Angie感到最艱難的是看不見付出後的成果。Angie曾帶兒子參加早期教育中心專爲SEN兒童舉辦的瑜伽班，「只有我兒子不願意參與，但其他小朋友都是SEN，爲何我兒子不行？我很氣餒。」

你以爲自己找到方法，但該方法未能給你想要的成果。 媽媽Angie

類似情況不斷出現，但後來Angie未有刻意克服困難，因她發現孩子的進步是自然而然發生。「兒子7歲時首次致電我說『準備回家了，I Love You』。他第一次在電話完整的對話，還跟我講我愛你，以前從未試過。」Angie當時聽畢，才醒覺兒子有自己的發展方式和時間表。「當我放下了期望，事情會自己發生。」回想兒子的成長路，Angie稱兒子經歷訓練都需至少半年時間才見進步，「不能期望他明天就做得到。」

調整心態才察覺兒子進程

Angie直言不調整期望和心態，她反而不會察覺兒子進步。Angie兒子今年就讀五年級 ，她指兒子從不告訴自己學校有默書。「如果想跟他溫習，他總有很多原因不聽話、不理會我。」直至今年，她開始嘗試跟兒子溫習默書，將默書範圍的詞彙列印出來，嘗試教兒子拆字。「他溫習時都表現勉強，好像我在強迫他一樣，不過我又不會期望他覺得那是很好的溫習方法，盡力做了就好。」她還記得兒子當時溫習了五個字就說翌日繼續，隨後Angie外遊，外遊回來後竟發現兒子用了自己教導的方法溫習剩餘詞彙。「我不會期望他即時合作，或持續做到，但總有一天進步會自然發生。」

搜集資料理解ADHD兒子極度專注特徵 母親終找對溝通方式

為照顧SEN兒子，Angie稱自己曾經將每天時間表填滿，過程無比吃力。「以前全職上班時，我會在午膳時間送兒子上課，因爲我想親自聽老師、治療師對他的評語，所以午餐都吃得不好。」努力平衡了工作和家庭，「但我沒有了自己，犧牲了朋友和娛樂，基本上兒子出生後都不能出夜街。」

Angie指兒子跟很多ADHD小朋友一樣，睡眠質素很差，需花長時間才能入睡，半夜也會醒來三、四次，所以Angie上班午膳時間都需在辦公室補眠半小時。自言是研究型媽媽的Angie，平常空餘時間都用作搜集資料，冀對兒子的狀態有更深理解。「我（搜集資料後）會知道原來ADHD有種東西叫hyperfocus（極度專注），他不是刻意不聽你的話，如果他不理會我時，我也不會覺得他在玩弄我。」得知這種特徵後，Angie嘗試用其他方式，例如在兒子面前揮手，以吸引兒子注意才跟他講話，「而非在兒子沒有回應後便發瘋或大聲責罵。」被孩子牽動情緒自然「勞氣」，「知識可幫助你認識本身不明白的狀況，而不需用傷害關係的方式溝通。」

ADHD兒子身體敏感度高 回想當年應每晚陪伴入睡

對教養相當有研究的Angie，孩子睡眠習慣是她的其中研究重點。「睡眠有兩種學説，一種是主張安全依附的母嬰同床；另一學説則要漸進式訓練孩子獨立睡覺。」兩種學説令Angie當年非常掙扎，最終她選擇後者，與兒子分房睡覺，卻經歷了數年徹夜難眠的生活。Angie猶記得兒子出生首數年的冬天，她都是一隻手套上一邊外套袖子再蓋被子睡覺，「因為他一哭，我就要九秒九穿上另一隻手袖衝過去哄他。成功哄他的話，他可以睡上兩至三小時，若錯過了黃金十秒 ，他就會完全醒來，我當晚就不用睡覺了。」情況由兒子出生持續至四、五歲，若能回到過去，Angie未必作同樣選擇。「兒子身體的敏感度很高，SEN小朋友具獨特的身體和腦部發展 ，令他們更需要通過身體接觸建立安全感，如果當時同睡，或許不用這麼辛苦。」

建議同路人持開放態度：他跟你不同，不代表他不好

「相信每個人都是獨特的，他跟你不同，不代表他不好、不對。」Angie建議SEN孩子家長保持好奇，以開放角度了解孩子，以自身成長環境套用於孩子身上未必適合。「從數據可見，有SEN的人其實愈來愈普遍，外國會稱SEN為腦神經多元（nuerodiversity），我會跳離主流大眾對SEN的評斷，選擇從另一角度檢視和體驗教養兒子這件事。」

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