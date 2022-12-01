專訪｜媽媽辭職帶SEN兒治療訓練 創立NGO助人 兒子因1個契機加入

Minnie的兒子Russell現時17歲。Minnie憶述Russell從小已經非常活躍，他出世不久後，已懂得左右活動頭部和四圍張望；一坐在嬰兒餐椅吃飯，不消一秒已自行爬走，總是「坐唔定」。不過Minnie沒有接觸SEN的經驗，以為兒子可能發育得較好，或者男生性格較活躍。



隨著Russell逐漸長大，他的症狀也越來越明顯。有次他在幼稚園進行學前班面試，期間依然是周圍走坐不定，中途竟然跳起捉著門把爬，令校長大吃一驚，最後也沒有獲取錄。面試後校長更建議Minnie帶兒子進行評估。

後來Russell入讀同一間幼稚園的K1班，上學時老師留意到他不願開口說話，更常常大鬧情緒。Minnie在老師的建議下帶Russell到健康院排期進行評估。4歲時Russell終於面見教育心理學家，經評估發現有語言遲緩，要定期進行語言治療。

辭職後每天帶SEN仔仔進行治療訓練

Minnie為了照顧兒子辭職，成為全職媽媽。當年Minnie到協康會預約語言治療，但名額不多，等候時間長。因此她便自費讓Russell到聖雅各福群會進行語言治療，每天放學都要四處奔波：「差唔多全港九都去勻晒」，回家後也要做家居訓練。每天四處奔波，既要與兒子治療訓練，又要照顧女兒和處理家中事務，每日忙得不可開交。

有次治療時，Minnie認識了一位同為SEN的治療師周Sir，在對方的指導下，她才逐漸學懂和理解有讀寫障礙孩子的思考方式和學習模式，所以她只好每日花費大量時間教Russell寫字，過程雖然艱辛但兒子卻進步不少。

Minnie指SEN的治療及支援大多到小學後就會結束，升中後沒有這些支援，學校反而更著重自我成長及人際社交，其他支援大部分都是關於生涯規劃，或讓學生集中發展某項才能。這階段朋輩的影響力比治療更為有用，SEN兒童能建立自己的人際圈子，從而建立自信。

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創立慈善基金幫助更多家庭

Minnie希望與他人分享多年來的經驗和得著，所以與家人於2019年創立了「親和藝術慈善基金」，希望透過舉行不同活動、課程及講座等，幫助更多家庭改善關係，而Russell亦因一個契機決定加入媽媽的計劃。

與母親同行為SEN家庭付出

Russell去年在美國讀書時須參與一項領導計劃，每周有兩日要到小學照顧小朋友。他與其中一位學生非常投契，而到最後一天，他才得知對方也同為SEN。他發現原來可以沿用自己的學習方法來幫助其他SEN，教他們先處理情緒，冷靜下來再做功課。在他的幫助下，那位學生的閱讀能力有大幅進步。

經過這次的經歷後，Russell終於明白媽媽為何經常與他人分享經歷：「我終於明點解你成日做講座同開班教書，仲要我一齊去。我而家明你做緊嘅嘢有幾重要。」這令Minnie感動不已。他現時會與Minnie一起向他人分享自身經歷，用SEN的親身角度分享想法，希望下一代的SEN可以更加好。

Minnie亦送給自己一段話：「有好多嘢唔係你控制得到，生命好奇妙，有好多奇蹟、好玩嘅地方。如果你下下都覺得要循住你嘅思維去行，可能會錯過好多好玩嘅嘢。呢幾十年發生嘅嘢唔係冇意思嘅，呢啲經歷可以一直幫我成長、幫到人。個天覺得你做到先畀呢啲挑戰你，呢個係我對生命嘅信念。」

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政府及坊間支援SEN家庭資源

早期教育及訓練中心（0至6歲幼童）



透過專業指導為發展上有障礙的幼兒提供早期教育及訓練服務，並協助家長掌握有關照顧和啟發幼兒的技巧，以充份發揮幼兒的潛能。

申請手續：可經由社工或康復服務單位的工作人員轉介至社會福利署康復服務轉介系統，有關申請不會收取任何費用。

全港早期教育及訓練中心名單

家長 / 親屬資源中心



為殘疾人士的家長及親屬 / 照顧者提供社區支援，在中心職員的協助下認識如何照顧有殘疾或成長困難的家屬，交流經驗及互相支持。增強家庭的功能，幫助家長及親屬 / 照顧者應付在照顧有殘疾或成長困難的家屬方面所遇到的困難及壓力。

全港家長 / 親屬資源中心名單

協康會：SEN家庭學院（育有特殊需要子女家長、2至35歲特殊需要兒童及青少年）



課程共分三條主線，分別是兒童課程、青年課程及家長課程。學院課程引入及研發本地化、具研究實證的介入策略，期望各家庭成員能透過參與各式各樣的課程及活動，為家庭帶來持續能量，以陪伴特殊學習需要孩子成長。

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童SEN同戲：家庭互助計劃「照顧者支援網路」（育有特殊需要子女家長）



計劃致力推廣自助助人的概念，透過多元優質的家長培訓活動，提升家長對特殊教育的認識，以及了解自身需要。家長表示了解更多之後，能提升自我價值，更有信心和孩子相處。

更多詳情

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