與SEN兒子感動瞬間「對旁人來說好像很簡單，但一切都得來不易」

當孩子有特殊教育需要（Special Education Needs, 簡稱“SEN”），家長們採取的管教及教養方式已經是截然不同。被問道照顧路上有甚麼感受，普遍家長也會眼泛淚光。縱使照顧SEN孩子路上，是一點也不容易，但看到他們進步、改善，即使是小小改變足以令父母甜在心頭。EmpowerWomen成員Minnie和Angie也有照顧SEN孩子的經驗，她們認為照顧孩子有苦也有甜，這次就跟大家分享「與SEN兒子開心感動的珍貴瞬間」。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



Minnie的兒子今年17歲，4歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症及讀寫障礙。Angie的兒子現年9歲，3歲時被診斷出患有專注力不足、亞氏保加症。

被問道照顧SEN孩子路上，是否有開心感動的時刻，二人回想當時的情節即時暖在心頭，可以說是苦盡甘來！

獨特看法經常引起全家爆笑 兒子成為家裡的歡樂大使

Minnie表示兒子對人際關係理解較弱，不能分辨人名之外，亦難以理解大家的關係。正正因為這樣，他為大家帶來很多好笑的場面。

她的大女兒是繼女，她未有刻意告訴兒子，大家姐是有親生母親。她還猜想兒子會在多少歲數時才發現這事實，更會幻想兒子發現事實時會有甚麼反應。直至他近十歲時，大家姐要到外地公幹，他們一家與大家姐親生母親到機場接機時，兒子終於聽到大家姐叫別的女人做媽媽。

被問道兒子有何反應，Minnie忍不著笑並回應「他回到家後，對着大家姐很憤怒地說『不公平啊，為何你有兩個媽媽，我只有一個，為甚麼？』，其後他向著媽媽說「你給我多一個媽媽，我也要兩個媽媽」全家聽後不懂反應，只是認為很好笑。「你也知道 SEN小朋友的反應與我們一般人很不同」Minnie補充。

當大家不懂反應時，兒子繼續喃喃自語，更拉著爸爸說「是否你現在跟另外一個媽媽結婚，與我現在的媽媽離婚，我就會有小弟弟和小妹妹？好啊好啊好啊，我會有小弟弟小妹妹了」，然後他開心了很久。

Minnie後來也有向他解釋。「邏輯大致上是對的，不過你真的想要這樣嗎？你要小弟弟妹妹有很多方法的 」，不過兒子卻回答「那就不用了」。她指出因兒子對人際關係的不理解，經常引發很多笑話出來。

她更憶述某次兩家人吃飯時，兒子竟向著大家姐親生媽媽問「我需要叫你做媽媽嗎？」，這時大家也在喝湯，她笑言當下大家差點就「噴湯」了。

收到兒子電話感動得想哭 原來兒子竟說出這三個字

Angie解釋因兒子年紀還小，在溝通上也有不容易的地方。「很多時候在電話上，難以有正常對答」，即是問他一些事情，他也難以回應答案。每次與他通電時，就好像跟自己說話般。「 我也已習慣了」Angie無奈地說。

她憶述某次收到電話感到很意外，即時感動得想哭起來。她上班途中，突然收到電話，原來是兒子打來的。從電話傳來一句暖心三個字「I Love You」，她解釋這三個字是完全未有意料聽到的。

她解釋兒子能夠說出一句說話，更向她表白，這三個字對她來說意義甚大。「其實可能大家不明白這三個字，可能很多小朋友都會跟爸爸媽媽說」，但這句話由她期待兒子說出來，到放棄那階段突然聽到是多麼的甜蜜、感動。Angie指未必是兒子沒有這種感受，而是他難以表達出來。所以，突如其來的對話使她深深地記著一輩子！

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）

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