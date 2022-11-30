專訪｜SEN仔仔字體潦草坐不定遭投訴 媽媽感無奈：家長係溝通橋樑

SEN學生在容易在學習上遇到不同難關，老師的理解和幫助固然重要，不過家長也應做好小朋友與老師的溝通橋樑。Minnie的兒子Russell是SEN，現時17歲，他於4歲時確診專注力不足、語言遲緩、讀寫障礙及亞氏保加症。10多年前學校尚未有支援SEN的措施，所以Russell在學期間面對不少難關。



對老師留下的負面評語感無奈

Russel較難專注，經常坐不定，上課時會經常睡覺、去廁所，老師會視他為曳學生，操行分長期低落。

他有讀寫障礙問題，所以中文科成績較差，也常遭同學取笑。Russell需要花費大量時間才能寫出一個中文字，字體也較潦草。雖然老師知道他有讀寫障礙，但未必了解他的難處，所以經常會寫下「字體潦草」、「注意字體」、「要用心做功課」等評語，但其實Russell已花了不少心機完成功課。「我有少少感覺係硬食老師對個仔嘅標籤」Minnie深感無奈。

讀寫障礙孩子的學習方式與別人不同

Minnie與Russell四處治療時認識了一位同為SEN的治療師周Sir。當時她才了解有讀寫障礙的小朋友的學習方式與他人不同，中文字於他們而言等於「干擾」：「有讀寫障礙嘅小朋友唔係透過寫或者望去了解字，而係透過故事，或者聽覺刺激去學，寫反而係最後嘅一步。」家長要從孩子的視角出發，用不同方式慢慢引導。

曾一小時教寫一個字 過程艱難卻對兒子奏效

起初Minnie質疑周Sir的教學方式，她堅持要用自己一套教Russell，但情況絲毫沒有好轉，也令兒子抗拒學字，所以她最後放棄了自以為是「對」的方法，轉為嘗試用周Sir的方法引導Russell。

她會將一個字拆解成多個部件，逐個講解和學習，也用說故事的方式幫助兒子深化記憶。過程費時，可能一小時才學懂寫一個字。不過用了說故事的方法學習後，Russell的創造力、思考能力及表達能力都有大幅進步，更於4年級時獲學校推薦參加故事演講比賽，最後榮獲全港第一名。

家長是老師和孩子間的重要橋樑

後來Minnie對SEN的了解加深了，會開始與Russell的中文科老師溝通，讓他們了解Russell的狀況：「我以前教過書，我好明白老師有既定嘅標準同要求，而當時嘅老師未必有能力或者方法去應對，唔知點處理。家長係好重要橋樑，要同老師解釋：『佢係咁㗎，佢係需要行一行、唞一唞氣，如果你覺得OK嘅就畀佢咁做啦，佢真係唔係特登。』」

有次老師再次向Minnie投訴，她只好直接道出Russell的難處：「佢只有兩個選擇，一係佢就瞓覺，一係佢就搗蛋，因為佢覺得悶、冇興趣。」儘管老師得知Russell是SEN，仍會經常問她Russell是否睡眠不足、打機，令她萬般無奈：「可唔可以接受有啲類型嘅同學就係咁，有啲嘢就算佢幾努力都真係做唔到。」

接受SEN孩子的不同

她也指出其實Russell只是中文科成績較差，他的英文及數學科成績較好，上課表現也良好：「有讀寫障礙嘅人本身就唔支援『寫字』，唔會好似我哋咁咩都寫到，佢哋寫一個字真係要諗成個鐘。佢口講同智能都冇問題，只係寫唔到。」

Minnie笑言Russell中二時竟被分派至精英班，但同學普遍乖巧安靜，而他卻是靜不下來，當時的班主任會經常標籤他。雖然Minnie明白老師是怕影響到其他同學，但這情況卻是難以解決，只能多溝通。

點擊即睇「2022聖誕親子好去處」↓↓↓