幸福育兒365｜ 別讓孩子失去學習興趣 鄧明儀:沒有不會讀書的孩子

兒子在開學第一天問:「為什麼要上學讀書?」我說,讀書可以讓人擴闊視野,讀書可以提高生存能力,讀書可以讓人明辨是非,讀書可以激發起創造力,更好的答案,是2006年人氣日劇《女王的教室》中,由天海祐希飾演冷酷無情的女教師,跟六年級學生在最後一課說:「讀書,不是為了考試,而是為了成為出色的大人。」

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



然而,我們的華人社會卻扭曲了學習的本質,大多數的父母,之所以迫子女讀書,甚至非考第一名不可,都是一樣的心態,希望孩子取得好學歷,然後就能取得好職業,又或者想要在親友面前炫耀孩子的成績,漸漸地堵塞孩子的好奇心與求知慾,並撲熄孩子讀書的熱情與上學的動力。

最近讀了由韓國最具權威的學習心理專家朴民根撰寫的《沒有不會讀書的孩子》:「世上沒有天生就不會讀書的孩子,只有心理受傷導致不想讀書孩子。」他在過去十多年來,深入研究數千名孩童,為許多因「讀書傷害」而失去學習欲望的孩子進行諮詢,發現世上沒有天生好學或厭學的孩子,大部分原因往往是來自父母或老師採取了孩子不喜歡也不想要的方式。

書中以不同的病例解釋何謂「學習愛好感」、「致命性教養」、「學習無助症」、「學習抗拒症」、「孩子癮」、「學習自力期」、「滿足延遲力」、「等待與慢養法」等,又提出降低學習意欲的5個關鍵因素,以及激發學習欲的5種心理力量,更痛斥7種致命的養育方式,包括直升機型、堡溫箱型、臨時變通型、偏執症、外包型、朋友型、裝飾型。

他認為,只要根據孩子們天生性格,找出適合孩子的讀書方法,讓孩子享受讀書的樂趣,毋須以胡蘿蔔利誘,也不必用鞭子恐嚇,都能培養出會讀書孩子。說到底,好的教育,就是要讓每個孩子都能產生學習欲望;好的家長,就是能協助孩子建立起「我很會讀書」的自信。

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」