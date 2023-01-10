小一童校內出租數據日入$50完善管理營運2年網民：下個Bill Gates

很多家長都會低估孩子的才智，有時候孩子的行為會令家長大吃一驚，驚覺原來他們是如此聰明！台灣有網民分享工作所聞，指有位父親帶兒子到電訊公司停約，原因竟然是兒子自一年級開始就在學校出租手機網絡賺錢，最後被老師強迫停約。兒子生意規劃更完善得令人佩服！



台灣網民於Facebook群組分享工作所聞，這位網民是電訊公司的員工，他工作時遇到一位父親帶著就讀小學三年級的兒子停約。他循例詢問顧客停約的原因，卻發現原來是因為這位兒子在學校出租手機網絡，生意更持續了兩年，賺了不少錢，最後被老師發現，遂要求家長停約。

日入$50兩日賺回月費

兒子的手機月費計劃是最便宜的數據任用計劃。他每天上學會開放10個名額，讓同學租用網絡，每位收費20元台幣（約5.08HKD），日入200元台幣（約50.77 HKD）。只需兩日便能賺回月費，更額外賺了不少錢。

出租手機網絡日入$50，超有生意頭腦！（PhotoAC）

完善管理穩定收入

不僅如此，他更有完善生意規劃。為了能穩定供應網絡，他在開始生意後的第二個月，就用賺來的錢買了兩部外置充電器以免手機缺電。此外，他為了防止舊顧客偷用網絡，更會每天更改密碼，做足保安措施。當時兒子只有一年級已經能想出如此完善的計劃，兩年來持續「打理」這盤生意，想必已賺了不少零用錢！

事主透露這位父親分享兒子的賺錢大計時滿臉驕傲，想必是為兒子的才智感到非常自豪！網民也大讚男孩有生意頭腦，小學一年級已有如此能耐，籲家長要好好栽培他，更有人表示這位男孩說不定是下一位比爾．蓋茨（Bill Gates）！點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓