小寒｜孩子適合吃臘八粥或糯米飯嗎？附有補腎、補氣益血食療推介

小寒是古人根據農曆二十四節氣中的第23個節氣所編列，象徵季冬時節的正式開始。氣溫尚未變成非常寒冷，所以稱作小寒天。根據小寒節氣傳統習俗，小寒節氣直吃臘八粥，透過進食溫補食材，驅除身體寒氣，更有養血養氣功效！到底小孩是否適合吃臘八粥或糯米飯呢？內文附有溫和進補的食療推介！

資料授權：何慧欣註冊中醫師



小寒節氣傳統習俗

探梅

這個時候臘梅已經盛開，紅梅綻放，可以挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷冬天裡，心情愉悅。

小寒節氣吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可以驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

圖/photoAC

小朋友適合吃臘八粥或糯米飯嗎？

糯米，味甘性溫，有補中益氣、補肺潤腸的功效。由於糯米有很好的溫補效果，是「藥食同源」中經常使用到的食材，針對脾胃虛弱、脾腎不足，容易受寒腹瀉，有尿床習慣的小朋友有良好的補益功效。

糯米溫補，小寒節氣天氣寒冷，最適合在這個時節時進補。備有補中益氣，補虛補血的效果。但需要注意小朋友消化系統仍然未成熟，糯米滋膩礙，不容易消化。糯米飯還加上有許多腩肉、臘腸、添加很多油分，調味都比較重，少吃一兩口都還可以，如果小朋友吃一整餐，未免對脾胃造成太大負擔。



宜以溫和方法處理糯米 讓孩子一嘗其軟綿口感

最好溫和的方法是用糯米煲粥，只取米湯，可以溫補脾胃又容易消化。另外傳統的酒釀，其實是經過發酵的糯米，經過發酵後，糯米中的碳水化合物及蛋白質都被分解成更少的分子，更容易被消化和吸收，家長只需要在烹煮的時候時間延長，讓酒精充分揮發，小朋友也可以享受香甜軟綿綿的酒釀，也有補益的效果。

另外在這個節氣中，有吃臘八粥的傳統，臘八粥內含有傳統食材包括白米、小米、薏米、蓮子、花生、紅棗、桂圓肉和各種豆類，都有補中益氣、健脾益血的效果。由於經過長久的烹調，所有材料都轉冷，比較容易消化，適合身體比較弱，病後的人士和小朋友。如果容易脹氣的小朋友，豆的比例可以減少。

⚠️ 糯米溫補，濕熱體質的小朋友，容易出現口氣、大便溏臭等，忌服。

補腎納氣、補氣益血食療推介

小寒宜活血進補，包括羊肉、牛肉、栗子、紅薯、杏仁、瓜子、花生、葡萄乾。



小寒節氣，重在補腎納氣，令腎陽腎氣充足，幫助小朋友生長發育。

《栗子合桃炆雞》

栗子合桃炆雞性性質平和，非常適合一家大細食用。

栗子有溫補腎陽的效果；合桃可以補肺腎、益腦，最適合生長發育、經常學習的小朋友補益身體。

栗子味道甘味，不過栗子的澱粉質較高。如果進食過量，對脾胃造成負擔，家長應該小心控制小朋友的進食份量。



功效：補腎納氣、補氣益血

材料：

去衣栗子300g

合桃肉10至15粒

去皮雞肉200g

做法：

1. 先將雞肉設成條狀，調味醃好後備用。

2. 栗子和合桃肉加入滾水內，大概30分鐘撈起備用。

3. 先將雞肉以少量油分炒熟，其後加入煲好的合桃及栗子，再加入兩碗水及適量調味，煲20分鐘左右收乾汁液後可以關火食用。

《資料授權：何慧欣註冊中醫師》