食譜｜護士媽媽推薦喉嚨痛救星 蘋果雪梨煲魚腥草 清熱解毒、消炎

染疫時很多人都會出現喉嚨不適的症狀。除了吃喉糖外，還可以飲用飲品來舒緩不適。Facebook專頁護士Vi媽三小火分享了在染疫期間必備的超有效飲品「蘋果雪梨煲魚腥草」，如果大家有喉嚨不適的情況，可以嘗試飲用舒緩喉嚨痛。

（資料及圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）



護士Vi媽三小火分享了喉嚨痛救星「蘋果雪梨煲魚腥草」的食譜，希望可以幫助大家舒緩喉嚨不適。魚腥草有消炎作用，可清熱解毒。加入蘋果雪梨令飲品變得清甜好味，可以滋潤喉嚨，喉嚨痛更加要飲。煲這個湯水非常簡單，而且非常有效。煲好後裝入水瓶，可以作為飲品隨時享用。

（PhotoAC）

材料：

蘋果2粒

雪梨2粒

魚腥草半斤

椰棗5-6粒

無花果4粒

（加白合有助止咳）

做法：

1. 首先將蘋果用鹽搓洗外皮(因為蘋果不用去皮）切片去芯。

2. 無花果切片、椰棗去核，魚腥草切段洗淨後用清水浸住後下。

3. 先煮蘋果、無花果、椰棗，水放2升，煮30分鐘後才放入魚腥草煮開，續煮10分鐘即可。

無花果及椰棗為可加可減食材，病重時我們加了白合，有助止咳。要注意魚腥草性質偏寒，要留意個人體質。

（圖片來源：護士Vi媽三小火 Facebook）

《本文經護士Vi媽三小火授權轉載》

轉季忽冷忽熱兒童易病喉嚨乾 中醫推介3款轉涼常備湯水

雖然已正式踏入冬季，但天氣仍是忽冷忽熱，小朋友容易著涼生病。而且近日寒涼風大，小朋友容易唇乾舌燥及喉嚨不適。家長可常煲幾款轉季必飲湯水，為小朋友補補身體。許懿清中醫師推介3款湯水，包括北芪塘虱魚湯、雙雪玉竹百合茶、栗子無花果南北沙蔘潤肺湯，可對應不同天氣煲湯調理！

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