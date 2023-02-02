食譜｜護士媽媽推薦喉嚨痛救星 蘋果雪梨煲魚腥草 清熱解毒、消炎
撰文：糰子
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染疫時很多人都會出現喉嚨不適的症狀。除了吃喉糖外，還可以飲用飲品來舒緩不適。Facebook專頁護士Vi媽三小火分享了在染疫期間必備的超有效飲品「蘋果雪梨煲魚腥草」，如果大家有喉嚨不適的情況，可以嘗試飲用舒緩喉嚨痛。
（資料及圖片獲護士Vi媽三小火授權轉載）
護士Vi媽三小火分享了喉嚨痛救星「蘋果雪梨煲魚腥草」的食譜，希望可以幫助大家舒緩喉嚨不適。魚腥草有消炎作用，可清熱解毒。加入蘋果雪梨令飲品變得清甜好味，可以滋潤喉嚨，喉嚨痛更加要飲。煲這個湯水非常簡單，而且非常有效。煲好後裝入水瓶，可以作為飲品隨時享用。
材料：
蘋果2粒
雪梨2粒
魚腥草半斤
椰棗5-6粒
無花果4粒
（加白合有助止咳）
做法：
1. 首先將蘋果用鹽搓洗外皮(因為蘋果不用去皮）切片去芯。
2. 無花果切片、椰棗去核，魚腥草切段洗淨後用清水浸住後下。
3. 先煮蘋果、無花果、椰棗，水放2升，煮30分鐘後才放入魚腥草煮開，續煮10分鐘即可。
無花果及椰棗為可加可減食材，病重時我們加了白合，有助止咳。要注意魚腥草性質偏寒，要留意個人體質。
《本文經護士Vi媽三小火授權轉載》
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