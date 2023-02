幸福育兒365｜67歲陳美齡榮升嫲嫲 用正能量微笑幽默面對育兒挑戰

我們不是完美的媽媽,而是跟孩子一起幸福的媽媽!

編按:本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



早前跟風塵僕僕的陳美齡博士 (Agnes) 在Helena May下午茶聚,兩位人媽雞啄唔斷談育兒、談夢想,茶聚間偶遇毛姐 (毛舜筠),她知道我看了《過時.過節》兩次,肉緊非常的跟我解讀電影及其角色演繹。我很敬佩毛姐從影45年仍不減熱血,與Agnes都是現代美貌與智慧並重的雙職媽媽,難得家庭與事業同樣美滿如月。然而,毛姐坦言跟女兒也有爭拗時,全頼有一套「放風箏育兒法」,「是鬆緊有度,女兒小時候會對她們嚴謹一些,直到成年後便完全放手,給予她們的關係就如朋友。」

總是溫柔如水的Agnes則微笑說,雖然帶孩子並不容易,但希望大家能夠享受這千變萬化的育兒生活,用正能量、微笑和幽默去面對育兒的挑戰,「因為每一天都有預想不到的事情發生,所以育兒是一個充滿挑戰但又充滿樂趣的過程,需要的是愛心、耐心和同理心。只要和孩子心心相印,一切都容易解決。」她強調所謂的「自由」,是在給孩子「自由」之前,先幫孩子找到「自己」,陪伴孩子走那條非走不可的彎路,更重要的無論是全職媽媽或在職媽媽,都必須時常給自己加油。

當媽的樂與苦,毛姐與Agnes最有資格娓娓道來 ~ 當小生命來到世上的同時,妳的身份由女人變成母親開始,並沒有一本所謂的《好媽媽說明手冊》。是否餵哺母乳?胎教該聽什麼音樂胎?如果是高齡產婦生第一胎,來自其他媽媽的批評及壓力更大。在懷孕之前,沒有人對妳說:成為母親不會只有喜悅,更多的是有苦難言的一面,是悲傷、是狼狽、是敏感,更多的是充滿了選擇與苦惱,懷孕的十月當然艱難,但復元之路更殘忍,像胸脯下垂、脫髮等等,還有被加入沒日沒夜的奶奶聊天群組。

在學習當媽的孤獨路上,彷彿每天都活在難關難過關關過的日子,忙得連交朋友的資格也沒有,忙得昔日的夢想也早已忘掉,忙得對自己的傷口視而不見,卻仍會怪責自己作為人母的不足,「當媽的疲累,是連傷心都很奢侈。連我們自己都把自己放到『為母應該則強』的位置。那些強大,從來都不是應該,都是一步一步的『不得不』積累而成。孩子一歲,妳也一歲!我們有好多技能要學習,但也許最重要的就是,用那些三頭六臂來抱抱自己。」-《從女人成為媽媽》

世上其實並沒有所謂的完美媽媽,只有像毛姐及Agnes一樣努力愛著孩子的媽媽。那管媽媽有時會不小心做錯,那管媽媽對育兒仍然很生疏,那管媽媽有很多不足的地方,孩子仍會等待媽媽一直努力,他們期望的並不多,最希望看到媽媽笑,只要媽媽幸福,孩子便能幸福!因此,請由明天新年新開始,帥氣而勇敢地跟自己大聲說:我不只是別人的妻子、別人的媽媽、別人的媳婦,我也是很值得被珍惜的人!我們不是完美的媽媽,而是跟孩子一起幸福的媽媽!

祝癸卯兔年,各位媽媽加油、幸福!

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18),視兒子為平生唯一的傑作,相信育兒該是365日365度都幸福,認為每個孩子都值得最快樂的教養!

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」