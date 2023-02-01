幸福育兒365｜67歲陳美齡榮升嫲嫲 用正能量微笑幽默面對育兒挑戰

我們不是完美的媽媽，而是跟孩子一起幸福的媽媽！

編按：本文作者為資深親子及教育顧問鄧明儀



早前跟風塵僕僕的陳美齡博士 (Agnes) 在Helena May下午茶聚，兩位人媽雞啄唔斷談育兒、談夢想，茶聚間偶遇毛姐 (毛舜筠)，她知道我看了《過時.過節》兩次，肉緊非常的跟我解讀電影及其角色演繹。我很敬佩毛姐從影45年仍不減熱血，與Agnes都是現代美貌與智慧並重的雙職媽媽，難得家庭與事業同樣美滿如月。然而，毛姐坦言跟女兒也有爭拗時，全頼有一套「放風箏育兒法」，「是鬆緊有度，女兒小時候會對她們嚴謹一些，直到成年後便完全放手，給予她們的關係就如朋友。」

總是溫柔如水的Agnes則微笑說，雖然帶孩子並不容易，但希望大家能夠享受這千變萬化的育兒生活，用正能量、微笑和幽默去面對育兒的挑戰，「因為每一天都有預想不到的事情發生，所以育兒是一個充滿挑戰但又充滿樂趣的過程，需要的是愛心、耐心和同理心。只要和孩子心心相印，一切都容易解決。」她強調所謂的「自由」，是在給孩子「自由」之前，先幫孩子找到「自己」，陪伴孩子走那條非走不可的彎路，更重要的無論是全職媽媽或在職媽媽，都必須時常給自己加油。

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當媽的樂與苦，毛姐與Agnes最有資格娓娓道來 ~ 當小生命來到世上的同時，妳的身份由女人變成母親開始，並沒有一本所謂的《好媽媽說明手冊》。是否餵哺母乳？胎教該聽什麼音樂胎？如果是高齡產婦生第一胎，來自其他媽媽的批評及壓力更大。在懷孕之前，沒有人對妳說：成為母親不會只有喜悅，更多的是有苦難言的一面，是悲傷、是狼狽、是敏感，更多的是充滿了選擇與苦惱，懷孕的十月當然艱難，但復元之路更殘忍，像胸脯下垂、脫髮等等，還有被加入沒日沒夜的奶奶聊天群組。

在學習當媽的孤獨路上，彷彿每天都活在難關難過關關過的日子，忙得連交朋友的資格也沒有，忙得昔日的夢想也早已忘掉，忙得對自己的傷口視而不見，卻仍會怪責自己作為人母的不足，「當媽的疲累，是連傷心都很奢侈。連我們自己都把自己放到『為母應該則強』的位置。那些強大，從來都不是應該，都是一步一步的『不得不』積累而成。孩子一歲，妳也一歲！我們有好多技能要學習，但也許最重要的就是，用那些三頭六臂來抱抱自己。」-《從女人成為媽媽》

世上其實並沒有所謂的完美媽媽，只有像毛姐及Agnes一樣努力愛著孩子的媽媽。那管媽媽有時會不小心做錯，那管媽媽對育兒仍然很生疏，那管媽媽有很多不足的地方，孩子仍會等待媽媽一直努力，他們期望的並不多，最希望看到媽媽笑，只要媽媽幸福，孩子便能幸福！因此，請由明天新年新開始，帥氣而勇敢地跟自己大聲說：我不只是別人的妻子、別人的媽媽、別人的媳婦，我也是很值得被珍惜的人！我們不是完美的媽媽，而是跟孩子一起幸福的媽媽！

祝癸卯兔年，各位媽媽加油、幸福！

作者簡介

鄧明儀為資深傳媒人、兼職大學講師、親子專欄作家、政府及企業培訓高級顧問、資深親子及教育顧問、親子網創辦人、KOL Marketer Of The Year In Parenthood (HKIM2017-18），視兒子為平生唯一的傑作，相信育兒該是365日365度都幸福，認為每個孩子都值得最快樂的教養！

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」