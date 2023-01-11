SEN｜SEN孩子常遺失物件 過來人媽媽提醒別責備 1個方法改善問題

不少SEN（Special Educational Needs，特殊教育需要）孩子常出現遺失東西的情況，遺失貴重物品或重複購回同一樣物品，家長難免想責備孩子。分別育有17歲和10歲SEN兒子的EmpowerWomen成員Minnie和Angie表示，家長應該從孩子角度出發理解他們，於是分享如何以正面方式引導孩子防止他們重蹈覆轍。

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）



別讓孩子覺得父母重視物質多於自己感受

Minnie指，兒子經常掉錢包，等於內藏的身份證等重要物件也一併不見；Angie就稱自己時常都要買水壺，「因為兒子的水壺隔一段時間就不回家了。」過往面對兒子遺留錢包和身份證，Minnie坦言自己應對上有錯誤。「我很着重物品，會回答他說：『第幾次掉東西呢，為甚麼一而再再而三的掉了』，我當時沒有帶同理心去感受他的感受。」Minnie認為，當孩子知道掉東西了，心裏應該會感到很驚慌。「如果媽媽的態度只着重外在的物質，而非自己的感受，他又會再被傷害，認為媽媽重視物件多於自己。」

發生事情後別質問孩子 應改以開放態度支持孩子改善

很多家長責罵孩子掉東西的出發點，都是想教小朋友珍惜物件或保持條理，但責罵和懲罰並非最好的方法。Angie發現，「當小朋友掉東西時，他們其實知道是不好的一件事，你不需要特別責罵他。」像Angie兒子有次掉了水壺，「我只是跟他說：『你沒有帶水壺回來』，已經看到他會不開心和感內疚，害怕被責罵。」Angie認為孩子自覺知道此事不應發生，但當事情已經發生時，更需要家長持開放態度支持他們，令他們下次可以做得更好。與其不停質問小朋友，Minnie認為倒不如將其轉化成正面的問題。

鼓勵孩子以自己步伐解決難題 成親子一同學習的好機會

前文提及Minnie兒子常遺失錢包和身份證，後來她兒子負笈海外，Minnie曾擔心他在異地遺失重要物品會很麻煩，於是跟兒子一起商量解決方案。「他真的有去想，能夠發現錢包放在褲袋很容易跌出來。」後來兒子想出購買一個小小的斜背包，將以前習慣放在褲袋的東西放進斜背包裏，「他到外國至今，也沒試過掉東西。」較之於將自己的方法強加於孩子身上，Angie認為以開放的態度與孩子研究解決方法，可避免剝奪孩子解決難題的能力，「因為如果他並非真心覺得方法有用，也會影響最後孩子能否持之以恆地應用。」

Minnie直言，兒子共花了四天時間跟媽媽和姐姐逛街，才成功購買心儀的斜背包。「我覺得家長需要給予耐性，過程中讓孩子學習自己解決難題，憑自己的步伐想出最好的方案，而非向孩子潑冷水。」從小朋友身上看見的問題，原來也可以成為親子一同學習的機會。

影片來源：SEN媽媽分享 怎樣防止 小朋友掉東西

（資料獲EmpowerWomen及愛初心慈善基金授權認可）