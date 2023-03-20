親子食譜｜電飯煲輕鬆製作蜜汁叉燒 選擇適合梅頭肉有這個竅門
撰文：小山
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電飯煲除了有煮飯用途，其實也可作爲烹調不同菜式的好工具。蜜汁叉燒是香港其中一款特色食物 ，有港媽分享在家利用電飯煲製作的蜜汁叉燒食譜，更提供選擇及醃製梅頭肉的小貼士，令蜜汁叉燒更加惹味。
（資料授權：Missta愛。下廚）
不少大人小孩均喜愛蜜汁叉燒伴白飯，Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主Missta指以下利用電飯煲製作的蜜汁叉燒食譜容易跟隨，只需醃好叉燒再按下鈕就能享用。
材料：
梅頭豬肉 350克
叉燒醬 1.5湯匙
海鮮醬 1湯匙
豉油 1茶匙
玫瑰露酒 2茶匙
蜜糖 1湯匙
蒜蓉 1茶匙
👇👇👇按圖即看做法👇👇👇
做法：
1. 蒜頭切碎。梅頭豬肉切成長條。
2. 將所有調味料和梅頭豬肉拌勻，醃最少2小時或最好過夜。
3. 將梅頭豬肉+1湯匙醃料放入電飯煲中，按掣正常煮飯。
4. 當聞到香味，約15分鐘後打開電飯煲，將叉燒翻面，蓋上烹煮至跳掣，焗10分鐘，取出切件即成。
小貼士：
1. 選梅頭豬肉不要太厚，選肥一點的會更軟腍美味。
2. 梅頭肉醃過夜會更入味。
3. 不要將所有醃料倒入電飯煲，會太多，煮成的汁料會太稀。
《 本文內容獲Missta愛。下廚授權轉載》