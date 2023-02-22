親子食譜｜法式薄餅 下午茶首選 可自由配搭咸甜餡料
撰文：草草
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孩子放學後總嚷着要吃下午茶？下午茶能為學習一天後的孩子提供活力。有港媽分享適合下午茶輕食的法式薄餅食譜，咸甜內餡可以自由配搭，更可多做幾塊薄餅放在冰箱，等待吃的時候再翻熱。有興趣的家長不妨參照薄餅食譜，為孩子製作美味輕食。
（資料授權：Missta愛。下廚）
Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主Missta喜歡分享食譜，與網民交流烹飪心得，她分享每到下午茶時間，女兒都會要求茶點。Missta稱法式薄餅可以做早餐、下午茶或甜品，隨意配搭咸甜的餡料，可多製作幾塊放在冰箱待需要時翻煎加熱，以下她分享了法式薄餅的製作方法。
材料：（可做2塊28cm薄餅）
中筋麵粉 58克
蕎麥粉/全麥粉 10克
雞蛋 1隻
水 140毫升
鹽 少許
牛油 10克
餡料：
Parma ham（巴馬火腿）、沙律菜 少許
雞蛋 1隻
啡菇 1包
鹽、黑胡椒 適量
👇👇👇按圖即看做法👇👇👇
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做法：
1. 將中筋麵粉、蕎麥粉和鹽拌勻。
2. 加入雞蛋和水攪勻，靜置15分鐘。
3. 在不沾平煎鍋中加入牛油，中火煮融，炒熟菇，下鹽和胡椒調味，盛起。同一鍋中，倒入一半麵糊，快手搖鍋，將麵糊搖平。
4. 在薄餅中間放上蘑菇，打入雞蛋，鋪上巴馬火腿，用膠鑊鏟摺上四邊。
5. 加蓋，蒸煮2-3分鐘至蛋白熟即成。
小貼士
１.可以隨意配搭咸甜餡料，例如煙三文魚和牛油果，士多啤梨和雪糕等。
《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》