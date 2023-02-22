親子食譜｜法式薄餅 下午茶首選 可自由配搭咸甜餡料

孩子放學後總嚷着要吃下午茶？下午茶能為學習一天後的孩子提供活力。有港媽分享適合下午茶輕食的法式薄餅食譜，咸甜內餡可以自由配搭，更可多做幾塊薄餅放在冰箱，等待吃的時候再翻熱。有興趣的家長不妨參照薄餅食譜，為孩子製作美味輕食。

（資料授權：Missta愛。下廚）



Facebook專頁「Missta愛。下廚」版主Missta喜歡分享食譜，與網民交流烹飪心得，她分享每到下午茶時間，女兒都會要求茶點。Missta稱法式薄餅可以做早餐、下午茶或甜品，隨意配搭咸甜的餡料，可多製作幾塊放在冰箱待需要時翻煎加熱，以下她分享了法式薄餅的製作方法。

材料：（可做2塊28cm薄餅）

中筋麵粉 58克

蕎麥粉/全麥粉 10克

雞蛋 1隻

水 140毫升

鹽 少許

牛油 10克

餡料：

Parma ham（巴馬火腿）、沙律菜 少許

雞蛋 1隻

啡菇 1包

鹽、黑胡椒 適量

👇👇👇按圖即看做法👇👇👇

+ 6

做法：

1. 將中筋麵粉、蕎麥粉和鹽拌勻。

2. 加入雞蛋和水攪勻，靜置15分鐘。

3. 在不沾平煎鍋中加入牛油，中火煮融，炒熟菇，下鹽和胡椒調味，盛起。同一鍋中，倒入一半麵糊，快手搖鍋，將麵糊搖平。

4. 在薄餅中間放上蘑菇，打入雞蛋，鋪上巴馬火腿，用膠鑊鏟摺上四邊。

5. 加蓋，蒸煮2-3分鐘至蛋白熟即成。

小貼士



１.可以隨意配搭咸甜餡料，例如煙三文魚和牛油果，士多啤梨和雪糕等。

《 內容獲Missta愛。下廚授權轉載》